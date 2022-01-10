Новый iPhone 14 может избавиться от "челки" на экране
В сети появились фото нового iPhone, на котором "челка" с датчиками и фронтальной камерой уменьшили до небольшого овального отверстия по центру.
Об этом сообщает Forbes.
Новости о том, что у новой модели может исчезнуть типичная для последних моделей Apple "челка", появились еще раньше. В частности, об этом писал пользователь Dylankt: по его словам, обе модели iPhone 14 Pro будут вырезать в форме "таблетки".
Ранее такой дизайн рассматривался на уровне концепций и не считался серьезным претендентом на выпуск. В компании же говорили, что не могут избавиться от "челки" на экране, где должны располагаться датчики Face ID и фронтальная камера.
Dylankt – анонимный пользователь Twitter. В течение года он неоднократно публиковал информацию о продукции Apple до ее выхода – и был в конечном счете максимально точным.
В сети появились фото того, как может выглядеть будущий iPhone. На них видно, что новая модель будет иметь только овальное отверстие сверху посредине экрана – без "челки", впервые появившейся в iPhone X.
Как отмечает Forbes, похоже, что Apple уже приняла такое решение, ведь в прошлом месяце компания договорилась с LG по поставкам новых панелей. В то же время, точная форма нового отверстия на экране не была известна наверняка.
Пока не ясно, вся линейка iPhone 14 обновит дизайн, или такое решение охватит только модели Рro.
Экономическая правда
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