Новости 6 декабря: асбест, "экономический паспорт", ситуация на ТЭС и ТЭЦ

Об асбесте. Украина хочет отказаться от использования в строительстве опасного минерала асбеста, который наносит вред здоровью и был запрещен уже в 70 странах, в том числе ЕС.

Об "экономическом паспорте". Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты о введении экономического паспорта.

Законопроект об экономическом паспорте, внесенный президентом на рассмотрение Рады, предусматривает создание Фонда будущих поколений – государственные взносы будут производиться ежегодно на каждого участника Фонда до достижения им 18 лет.

О ситуации на ТЭС и ТЭЦ. В Украине из-за отсутствия топлива на 6 декабря не работали 20 блоков и 1 корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7,26 ГВт.

О микрокредитах. За первые три квартала 2021 года украинские микрофинансовые организации выдали 49 млрд грн микрокредитов, что превысило показатель в прошлом году на 261 млн грн.

Об украинском спутнике. Украинский спутник "Січ-2-30" отправили в Соединенные Штаты, где ожидается его запуск на орбиту совместно со SpaceX.

Эксклюзив ЭП:

Откажется ли Украина наконец от опасного асбеста?

Почему Украина никак не может отказаться от использования вредного минерала, который уже давно запретили в ЕС и еще в 70 странах, и как этот процесс тормозит казахское лобби.(укр)