Украинский спутник отправили в США для запуска
Украинский спутник "Січ-2-30" отправили в Соединенные Штаты, где ожидается его запуск на орбиту совместно со SpaceX.
Об этом сообщает Днепровская таможня в Facebook.
Отмечается, что уже завершены таможенные формальности, а спутник "Січ-2-30" отправлен в США без отклонений от графика.
Спутник изготовлен в Днепре в рамках Национальной космической программы Украины КБ "Южное".
По словам главы Государственного космического агентства Владимира Тафтая, уже в США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску.
Его планируют запустить из мыса Канаверал (штат Флорида, США) 10 января 2022 года.
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Напоминаем:
Компания SpaceX Илона Маска отложила запуск украинского спутника "Січ 2-30", запланированного на декабрь, на январь.
Общая стоимость запуска украинского спутника "Січ 2-30" компанией Илона Маска SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в 1,99 миллиона долларов.
ДП "Конструкторское бюро "Пивденне" им. М.К. Янгеля" заключило контракт с европейской компанией ISILAUNCH (имеет соглашение со SpaceX) по выводу на орбиту космического аппарата "Сич-2-30".
Экономическая правда
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