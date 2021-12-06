Украинский спутник отправили в США для запуска

фото: днепровская таможня

Украинский спутник "Січ-2-30" отправили в Соединенные Штаты, где ожидается его запуск на орбиту совместно со SpaceX.

Об этом сообщает Днепровская таможня в Facebook.

Отмечается, что уже завершены таможенные формальности, а спутник "Січ-2-30" отправлен в США без отклонений от графика.

Спутник изготовлен в Днепре в рамках Национальной космической программы Украины КБ "Южное".

По словам главы Государственного космического агентства Владимира Тафтая, уже в США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску.

Его планируют запустить из мыса Канаверал (штат Флорида, США) 10 января 2022 года.

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Напоминаем:

Компания SpaceX Илона Маска отложила запуск украинского спутника "Січ 2-30", запланированного на декабрь, на январь.

Общая стоимость запуска украинского спутника "Січ 2-30" компанией Илона Маска SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в 1,99 миллиона долларов.

ДП "Конструкторское бюро "Пивденне" им. М.К. Янгеля" заключило контракт с европейской компанией ISILAUNCH (имеет соглашение со SpaceX) по выводу на орбиту космического аппарата "Сич-2-30".

Экономическая правда