Все разделы
Укр / Рус

Украинцы в этом году взяли микрокредитов на рекордные 50 миллиардов

Понедельник, 6 декабря 2021, 10:36
 
фото нбу

За первые три квартала 2021 года украинские микрофинансовые организации выдали 49 млрд грн микрокредитов, что превысило показатель в прошлом году на 261 млн грн.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Нацкомфинуслуг и НБУ.

В организации констатируют, что количество выданных в Украине кредитов растет ежегодно. Так, в 2019 году в среднем выдавалось 983 тысячи кредитов ежемесячно, в 2020 году — 1 млн кредитов. В 2021 году ежемесячно выдают около 1,2 млн. кредитов.

 

С конца прошлого года средняя сумма кредита выросла на 11% – с 4059 грн до 4515 грн.

Преимущественно украинцы берут кредиты онлайн: 85% микрокредитных договоров оформляются через интернет.

Ежегодно задолженность населения Украины перед микрокредитными организациями увеличивается, общая сумма долга за 9 месяцев 2021 выросла на 5%. Сейчас долг украинцев перед МФО достигает 15,6 млрд грн только по просроченным кредитам.

 

Читайте также:

Moneyveo, MyCredit и другие "быстроденьги": кому принадлежат и сколько зарабатывают микрофинансовые организации

505% годовых и жесткое "выбивание" долгов: чем опасны быстрые онлайн-кредиты

Напоминаем:

В кризисный 2020 год выручка крупнейших микрофинансовых организаций выросла на 2,7 млрд грн против 2019 года – самая большая выручка в Moneyveo.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

кредит

powered by lun.ua
Материалы по теме
Европейский инвестиционный банк с 2007 года вложил в Украину более 7 миллиардов евро 28 ноября 2021, 14:20
В "Укрэксимбанке" говорят, что имели предостережения по выдаче 60 млн долларов кредита на покупку Sky Mall 19 ноября 2021, 11:35
"Укрэксимбанк" дополнительно проверяет кредит на 60 млн долларов, о котором спрашивали "Схемы" 18 ноября 2021, 15:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!