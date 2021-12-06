Украинцы в этом году взяли микрокредитов на рекордные 50 миллиардов

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За первые три квартала 2021 года украинские микрофинансовые организации выдали 49 млрд грн микрокредитов, что превысило показатель в прошлом году на 261 млн грн.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Нацкомфинуслуг и НБУ.

В организации констатируют, что количество выданных в Украине кредитов растет ежегодно. Так, в 2019 году в среднем выдавалось 983 тысячи кредитов ежемесячно, в 2020 году — 1 млн кредитов. В 2021 году ежемесячно выдают около 1,2 млн. кредитов.

С конца прошлого года средняя сумма кредита выросла на 11% – с 4059 грн до 4515 грн.

Преимущественно украинцы берут кредиты онлайн: 85% микрокредитных договоров оформляются через интернет.

Ежегодно задолженность населения Украины перед микрокредитными организациями увеличивается, общая сумма долга за 9 месяцев 2021 выросла на 5%. Сейчас долг украинцев перед МФО достигает 15,6 млрд грн только по просроченным кредитам.

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Напоминаем:

В кризисный 2020 год выручка крупнейших микрофинансовых организаций выросла на 2,7 млрд грн против 2019 года – самая большая выручка в Moneyveo.

Экономическая правда