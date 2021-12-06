Украина отказывается от использования опасного асбеста, но казахи против

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Украина хочет отказаться от использования в строительстве опасного минерала асбеста, который наносит вред здоровью и был запрещен уже в 70 странах, в том числе ЕС.

Это предусматривается законопроектом №4142 о системе общественного здоровья, который вскоре будет вынесен на рассмотрение в комитете Верховной Рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию.

Соответствующий документ Рада приняла еще в феврале 2021 года в первом чтении, но на рассмотрение парламента не выносилось долгое время. Им запрещается использовать или производить асбест и асбестосодержащие материалы в любых технологических процессах и строительстве.

Речь идет об асбесте, который, например, содержится в таком кровельном материале как шифер. Однако это не касается всего шифера – в Украине есть производства, используемые для изготовления других компонентов. В Украине нет собственной добычи. Каждый год хризотил импортируется из Казахстана и России. По данным Минздрава, только с 2006 по 2016 год Украина импортировала 556 тысяч тонн хризотилового асбеста. Из них 64,5% было поставлено из России, 35,5% – из Казахстана. Сейчас в Украине строительные материалы с использованием асбеста выпускает ООО Краматорский шифер.

Согласно Соглашению об ассоциации с ЕС, Украина обязана ввести запрет на использование асбеста в производстве в рамках адаптации украинского законодательства к октябрю 2021 года (7 лет с даты подписания Договора).

По данным собеседников ЭП в парламенте, велика вероятность, что запрет асбеста может быть отсрочен. Хотя для производителей асбеста в документе уже заложен переходный период.

"Закон вступает в силу через 6 месяцев со дня его опубликования. Соответственно, запрет на использование всех видов асбеста и асбестосодержащей продукции начнет действовать через 6 месяцев после его принятия", - пояснили ЭП в комитете здоровья ВР.

Еще в июне этого года, ссылаясь на источники в парламенте, ЭП писала, что казахские чиновники убеждают украинскую сторону отказаться от запрета на использование асбеста в производстве строительных материалов.

В частности, по данным ЭП, этот вопрос обсуждался на заседании Межгосударственной украино-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоялось 18 июня 2021 года.

Результаты этого заседания обнародовал Министр торговли и интеграции Казахстана Бахит Сулатнов. В своих сообщениях в Facebook он отмечал, что казахи обсуждали с украинской стороной вопрос запрета использования асбеста и отмечал, что это нанесет ущерб казахстанскому экспортеру "Костанайские минералы".

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в интервью "Интерфакс-Украина" отмечал, что вопрос запрета использования асбеста оказался очень чувствительным для Казахстана.

"Слишком много лоббистских интересов затрагивает этот закон: от кого мы только не получаем сейчас письма с требованиями убрать норму, запрещающую асбест. У нас даже есть письмо из посольства Казахстана, которое просит не принимать этот закон", – говорил он.

Справка. Всемирная организация здравоохранения признает асбест опасным для здоровья. А в классификации Международного агентства по изучению рака все типы асбеста отнесены к первой группе канцерогенов.

С асбестом связаны такие болезни как фиброз легких, мезотелиома, рак легких, гортани и яичника. Ежегодно от влияния вредных волокон асбеста в мире погибает более 100 тысяч человек. Кроме ВОЗ, ряд других международных организаций также считает асбест канцерогеном.

В 2017 году Министерство здравоохранения издало приказ №339, которым утверждались новые государственные санитарные нормы и правила именно по части влияния асбеста на работников. Документ запрещал производство и использование минерала.

Впрочем, приказ Минздрава так и не вступил в силу – его отменило Министерство юстиции. После этого состоялась серия судебных процессов, в которые были вовлечены с одной стороны Минздрав и экологические общественные организации, а с другой – Минюст, Государственная регуляторная служба и производители асбест.

Больше о запрете асбеста читайте в статье Богдана Мирошниченко и Дмитрия Денкова: Откажется ли Украина наконец-то от опасного асбеста?

Экономическая правда