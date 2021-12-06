Зеленский зарегистрировал законы об "экономическом паспорте"

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Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты о введении экономического паспорта.

Об этом известно с сайта ВРУ.

Так, зарегистрировано 4 законопроекта. Первый (№6394) касается непосредственно экономического паспорта и его законодательного закрепления. Вторым вносятся изменения в Бюджетный кодекс в части государственных взносов в систему экономического паспорта.

Оба определены президентом как неотложные.

Кроме того, Зеленский внес в Раду два документа относительно Фонда будущих поколений, которые вносят изменения в Налоговый кодекс, а также Кодекс об административных нарушениях и Уголовный кодекс. Они тоже определены как неотложные.

Такой фонд существует в ряде других стран, в частности – Норвегии, где цель состоит в аккумулировании поступления от нефти и газа для будущих целей. Вероятно, что упомянутые два законопроекта тоже связаны с экономическим паспортом украинца.

Напоминаем:

Во властной команде ожидают, что дети, которые будут иметь экономический паспорт и получать на спецсчета средства от рентных платежей, на момент достижения совершеннолетия будут на счетах по 10 тысяч долларов в эквиваленте (в гривне с учетом инфляции).

Президент Владимир Зеленский заявил, что до 10 декабря внесет законопроект об экономическом паспорте украинца.

По его словам, согласно законопроекту, плата за использование недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины.

Летом 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что каждый украинский ребенок будет получать процент от добычи недр, а также отметил, что по решению СНБО начался полный аудит всех недр и их пользователей.

Экономическая правда