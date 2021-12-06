"Экономический паспорт": на что можно будет использовать средства

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Законопроект об экономическом паспорте, внесенный президентом на рассмотрение Рады, предусматривает создание Фонда будущих поколений – государственные взносы будут производиться ежегодно на каждого участника Фонда до достижения им 18 лет.

Об этом сообщает Офис президента.

"Фонд будет нацелен на накопление государственных взносов в пользу его участников с последующим инвестированием активов и осуществления выплат его участникам.

Активы участников Фонда будут формироваться из взносов из бюджетных средств, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, и инвестиционного дохода от размещения и инвестирования средств участников Фонда", - объясняют в ОП.

Отмечается, что государственные взносы будут производиться ежегодно на каждого участника Фонда до достижения им 18 лет.

Эти выплаты по достижении гражданином Украины совершеннолетия могут использоваться на:

1) обучение в учебных заведениях Украины;

2) покупку собственного жилья на территории Украины;

3) перевод средств на свой счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения;

4) лечение (при достижении 18-летнего возраста).

Кроме этого, Зеленский подал на рассмотрение Рады связанные с этим законопроекты: "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта", "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по налогообложению средств Фонда будущих поколений" и "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины об ответственности за нарушение интересов участников Фонда будущих поколений".

"Этими документами предлагается урегулировать вопросы осуществления государственных взносов в систему экономического паспорта, освобождение от налогообложения средств, привлеченных в пользу участников Фонда, и дохода, полученного налогоплательщиком из Фонда, а также вопросы, связанные с нарушением интересов участников Фонда", - добавляют в офисе президента.

В ведомстве говорят, что принятие и реализация законов "позволит инвестировать в украинскую молодежь и одновременно создаст условия для развития экономики и образования в Украине".

"Средства, которые смогут получить молодые люди для оплаты своего обучения, дадут им больше гибкости в выборе образовательной траектории.

Образовательные возможности и перспективы молодых людей на рынке труда будут меньше зависеть от материального обеспечения их родителей", - заявил Зеленский.

В ОП прогнозируют, что с началом осуществления Фондом первых выплат увеличится спрос на недвижимость и инвестирование в пенсионные фонды.

"Возможность использовать средства для лечения поможет детям с тяжелыми болезнями покрыть - хотя бы частично - необходимые расходы.

При этом родители смогут самостоятельно выбрать заведение, где можно получить такую ​​помощь. Это будет способствовать развитию соответствующих медицинских услуг", – резюмировал Зеленский.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты о введении экономического паспорта.

Во властной команде ожидают, что дети, которые будут иметь экономический паспорт и получать на спецсчета средства от рентных платежей, на момент достижения совершеннолетия будут на счетах по 10 тысяч долларов в эквиваленте (в гривне с учетом инфляции).

Президент Владимир Зеленский заявил, что до 10 декабря внесет законопроект об экономическом паспорте украинца.

По его словам, согласно законопроекту, плата за использование недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины.

Летом 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что каждый украинский ребенок будет получать процент от добычи недр, а также отметил, что по решению СНБО начался полный аудит всех недр и их пользователей.

Экономическая правда