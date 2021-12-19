Новости выходных: подписание законов, газ для ТЭС

О судостроении. В меморандуме Мининфраструктуры Украины и Минобороны Королевства Дании по вопросам сотрудничества по развитию и усилению морского потенциала Украины, который был подписан 18 декабря, идет речь о договоренностях по строительству многоцелевых судов на территории Украины.

О приватизации. В Фонде государственного имущества поступили две заявки на участие в аукционе по приватизации АО "ОГХК", который был запланирован на 20 декабря 2021 года. Одна из заявок не отвечала требованиям действующего законодательства, поэтому аукцион признан несостоявшимся.

Об электроэнергии. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, позволила угольным электростанциям закупать газ для производства электроэнергии.

В последствии в Министерстве энергетики заявили, что замещение угля газом в первую очередь введено именно для Луганской ТЭС, а использование такой услуги на других ТЭС пока не планируется.

О законах. Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс по стимулированию развития цифровой экономики в Украине", регулирующий налоговые условия специального правового режима "Дия City", а также закон о сбалансированности бюджетных поступлений (законопроект 5600).