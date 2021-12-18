Минэнерго: возможность замещать уголь газом предусмотрена пока для одной ТЭС

МИНЭНЕРГО

В Министерстве энергетики заявили, что замещение угля газом в первую очередь введено именно для Луганской ТЭС, а использование такой услуги на других ТЭС пока не планируется.

Об этом ведомство сообщило на Facebook.

Там заявили, что из-за блокирования Россией поставок угля железнодорожным путем, для этой ТЭС пока нет другого способа обеспечить достаточный запас топлива, кроме заменить уголь на газ.

"Этот механизм обеспечит безубыточность деятельности по производству электрической энергии на Луганской ТЭС при использовании в качестве топлива природного газа и будет применяться только на период возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах из-за действий Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Напоминаем:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, разрешила угольным электростанциям закупать газ для производства электроэнергии.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что проблема дефицита угля в Украине решена.

Служба безопасности письмом к правительству от 8 декабря предупреждает об угрозах остановки тепло- и электроснабжения населения из-за дефицита угля.

С началом отопительного сезона в Украине ситуация с накоплением угля на складах ТЭС и ТЭЦ ухудшилась.

В Украине на 13 декабря ни на одной теплоэлектростанции не соблюдены минимальные требования по запасам угля.

Кабинет министров готовит сценарий, при котором теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали при необходимости будут переведены на работу со 100% использованием газа.