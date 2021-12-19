Зеленский подписал "ресурсный" законопроект 5600
Воскресенье, 19 декабря 2021, 11:34
Президент Владимир Зеленский подписал закон о сбалансированности бюджетных поступлений (законопроект 5600).
Об этом идет речь на сайте ОП.
В сообщении говорится, что документ направлен на укрепление ресурсной базы бюджетов и предотвращение бюджетных потерь из-за уклонения от налогообложения.
Подробнее о законе можно прочесть по ссылке.
Напоминаем:
В законе о госбюджете на 2022 год Министерство финансов не учло дополнительных доходов от ренты на добычу железа, ожидаемые от закона №5600.
30 ноября Рада приняла в целом налоговый закон №5600.
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