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Зеленский подписал "ресурсный" законопроект 5600

Воскресенье, 19 декабря 2021, 11:34

Президент Владимир Зеленский подписал закон о сбалансированности бюджетных поступлений (законопроект 5600).

Об этом идет речь на сайте ОП.

В сообщении говорится, что документ направлен на укрепление ресурсной базы бюджетов и предотвращение бюджетных потерь из-за уклонения от налогообложения.

Подробнее о законе можно прочесть по ссылке.

Напоминаем:

В законе о госбюджете на 2022 год Министерство финансов не учло дополнительных доходов от ренты на добычу железа, ожидаемые от закона №5600.

30 ноября Рада приняла в целом налоговый закон №5600.

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Экономическая правда
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