При поддержке Дании в Украине будут строить суда многоцелевого назначения

На фото: подписание Меморандума Юрием Васьковым, заместителем Министра инфраструктуры Украины и Трине Брамсен, Министром обороны Дании.

В меморандуме Мининфраструктуры Украины и Минобороны Королевства Дании по сотрудничеству по развитию и усилению морского потенциала Украины, который был подписан 18 декабря, идет речь о договоренностях по строительству многоцелевых судов на территории Украины.

Об этом говорится в сообщении ведомства на Facebook.

В частности, в рамках Меморандума планируется проект строительства многоцелевых судов. Производство будет полностью локализовано на территории Украины, а более 50% от объема заказов будет выполнено украинскими предприятиями.

"Будущие украино-датские суда будут строиться на заводе в Украине, используя передовой опыт в проектировании наших датских партнеров, а также современное оборудование.

Надеюсь на развитие нашего сотрудничества с Королевством Данией, особенно в высокотехнологичных проектах", – рассказал Александр Кубраков, Министр инфраструктуры.

Проект будет реализован при поддержке правительства Дании и датского Экспортного кредитного Агентства. Суда будут проектировать датские компании в соответствии с требованиями заказчика.

Завершение строительства первого судна MPV80 предполагается к 2024 году. Оно сможет выполнять десятки функций, среди которых и проведение поисково-спасательных работ. Судно будет оборудовано передовыми разработками высокотехнологичного специализированного оборудования датских производителей.