Аукцион по продаже ОГХК признан несостоявшимся

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В Фонд государственного имущества поступили две заявки на участие в аукционе по приватизации АО ОГХК, который был запланирован на 20 декабря 2021 года. Одна из заявок не отвечала требованиям действующего законодательства, поэтому аукцион признан несостоявшимся.

Об этом сообщает ФГИ.

"По несоответствию требованиям Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" заявки одного из двух претендентов на участие в аукционе, торги не могут быть проведены при наличии только одного участника", - говорится в заявлении.

Дата проведения аукциона АО "Объединенная горно-химическая компания" будет определена отдельно.

Напоминаем:

Международные компании, несмотря на заинтересованность в объекте, не готовы участвовать в приватизации АО "ОГХК" без предоставления правительством гарантий защиты крупных инвестиций.

Фонд госимущества назначил новую дату аукциона по приватизации АО "ОГХК" на 20 декабря 2021 года. Ранее дату уже несколько раз переносили из-за отсутствия достаточного количества заявок.

BDO Корпоративные Финансы еще в октябре заявил, что большинство потенциальных инвесторов отказалось от участия в аукционе, в частности, из-за инвестиционных рисков в Украине.

Согласно финотчетности компании за половину 2021 года компания получила 283,9 млн грн чистой прибыли. Валовая прибыль составила 697,6 млн. грн. Операционная прибыль составила 344 млн. грн.