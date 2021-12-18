Угольным ТЕС разрешили закупать газ для электрогенерации

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, разрешила угольным электростанциям закупать газ для производства электроэнергии.

Как сообщает Укринформ, соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании 17 декабря.

Предельная цена закупки газа для таких производителей составляет 4 800 грн за 1 тыс. кубометров. Услуга будет разрешена только в отопительный период и при крайней необходимости – в случае предельного дефицита мощности в Объединенной энергосистеме страны.

НКРЭКУ разрешила Укрэнерго запрещать доступ к импорту электроэнергии при неподтверждении импортером графика поставок

Нацкомиссия также разрешила НЭК "Укрэнерго" лишать доступа к межгосударственным пересечениям (импорт электроэнергии) из Беларуси и России компании, которые выиграли соответствующий аукцион, но не могут подтвердить график поставок.

Согласно документу график поставок электроэнергии должен подтвердить оператор системы передачи сопредельного государства (Беларуси или России). Решение было принято с целью предупреждения злоупотреблений на рынке.

Напоминаем:

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что проблема дефицита угля в Украине решена.

Служба безопасности письмом к правительству от 8 декабря предупреждает об угрозах остановки тепло- и электроснабжения населения из-за дефицита угля.

С началом отопительного сезона в Украине ситуация с накоплением угля на складах ТЭС и ТЭЦ ухудшилась.

В Украине на 13 декабря ни на одной теплоэлектростанции не соблюдены минимальные требования по запасам угля.

Кабинет министров готовит сценарий, при котором теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали при необходимости будут переведены на работу со 100% использованием газа.