Угольным ТЕС разрешили закупать газ для электрогенерации
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, разрешила угольным электростанциям закупать газ для производства электроэнергии.
Как сообщает Укринформ, соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании 17 декабря.
Предельная цена закупки газа для таких производителей составляет 4 800 грн за 1 тыс. кубометров. Услуга будет разрешена только в отопительный период и при крайней необходимости – в случае предельного дефицита мощности в Объединенной энергосистеме страны.
НКРЭКУ разрешила Укрэнерго запрещать доступ к импорту электроэнергии при неподтверждении импортером графика поставок
Нацкомиссия также разрешила НЭК "Укрэнерго" лишать доступа к межгосударственным пересечениям (импорт электроэнергии) из Беларуси и России компании, которые выиграли соответствующий аукцион, но не могут подтвердить график поставок.
Согласно документу график поставок электроэнергии должен подтвердить оператор системы передачи сопредельного государства (Беларуси или России). Решение было принято с целью предупреждения злоупотреблений на рынке.
Напоминаем:
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что проблема дефицита угля в Украине решена.
Служба безопасности письмом к правительству от 8 декабря предупреждает об угрозах остановки тепло- и электроснабжения населения из-за дефицита угля.
С началом отопительного сезона в Украине ситуация с накоплением угля на складах ТЭС и ТЭЦ ухудшилась.
В Украине на 13 декабря ни на одной теплоэлектростанции не соблюдены минимальные требования по запасам угля.
Кабинет министров готовит сценарий, при котором теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали при необходимости будут переведены на работу со 100% использованием газа.
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