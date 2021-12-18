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Зеленский подписал закон о специальном режиме на рынке ІТ

Суббота, 18 декабря 2021, 11:42

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине", который регулирует налоговые условия специального правового режима "Дия City".

Об этом сообщается на сайте ОП.

Документом предусмотрено внедрение особого режима налогообложения субъектов ІТ-индустрии, специальной модели налогообложения доходов работников ІТ-индустрии и возможности избрания контрактной формы трудового договора при оформлении трудовых отношений в IT-компаниях.

Напоминаем:

14 декабря Верховная Рада приняла данный законопроект

Подробнее читайте по ссылке: ІТ-индустрию переведут на спецрежим: что в новой версии "Дія City" и как это может изменить рынок

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Экономическая правда
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