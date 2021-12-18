Зеленский подписал закон о специальном режиме на рынке ІТ
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине", который регулирует налоговые условия специального правового режима "Дия City".
Об этом сообщается на сайте ОП.
Документом предусмотрено внедрение особого режима налогообложения субъектов ІТ-индустрии, специальной модели налогообложения доходов работников ІТ-индустрии и возможности избрания контрактной формы трудового договора при оформлении трудовых отношений в IT-компаниях.
Напоминаем:
14 декабря Верховная Рада приняла данный законопроект
Подробнее читайте по ссылке: ІТ-индустрию переведут на спецрежим: что в новой версии "Дія City" и как это может изменить рынок
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