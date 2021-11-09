Новости 9 ноября: на железную дорогу пришло "большое строительство", цены впервые за полгода замедлили рост
Об Укрзализныце. Президент Владимир Зеленский объявил о старте нового направления "Большого строительства" – "Новая Украинская железная дорога".
Кроме этого, "Укрзализныця" в 2022 году передаст в управление Deutsche Bahn пассажирские перевозки.
О ценах. Инфляция в октябре пошла вниз после семи месяцев роста подряд и составляет 10,9% в годовом измерении, больше всего выросли цены на овощи, хлеб и газ.
О биткоине. Криптовалюты Bitcoin и Ether на торгах 9 ноября обновили исторические максимумы, одной из причин называют желание инвесторов смягчить инфляционные риски.
О налогах. Чаще всего среди бизнеса на упрощенной системе налогообложения искусственно занижают доходы для налоговой в гостинично-ресторанном бизнесе и торговле.
О бюджете. Нардепы от "Слуги народа" предлагают выделить из бюджета 3 млрд грн на поддержку бизнеса и наемных работников в красных зонах карантина.
Эксклюзивы ЭП
Часть ФОПов обязывают с 1 января пользоваться кассовыми аппаратами: как их выбрать. Инструкция
С начала 2022 года часть ФОПов обяжут пользоваться кассовыми аппаратами. ЭП исследовала, какие существуют программные решения, чем они отличаются и сколько стоят. (укр)
The Sustainable City: Как в Дубае функционирует городок с самым маленьким в мире карбоновым следом
46 гектаров земли, 500 вилл, 2 700 жителей, 10 тыс деревьев, 10 МВт мощности солнечной электростанции и 100% чистой энергии. Город, производящий энергии больше, чем потребляет. Звучит как научная фантастика, но этот город уже существует. (укр)
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