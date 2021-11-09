УЗ передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn с 2022 года – министр

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"Укрзализныця" в 2022 году передаст в управление Deutsche Bahn DB Engineering & Consulting пассажирские перевозки.

Об этом во время выступления на форуме "Большая стройка: новая железная дорога" заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"По плану, мы передаем пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn Consulting со следующего года. Напомню, что Deutsche Bahn имеет такой опыт в Казахстане, и он достаточно успешен", - сказал министр.

По его словам, сейчас компании реализуют первую фазу совместного сотрудничества – предоставление консультационных услуг.

Напомним:

"Укрзализныця" и Deutsche Bahn Engineering & Consulting заключили договор о консалтинге в сфере пассажирских перевозок - в случае успешного сотрудничества уже в 2022 году немцы могут взять в управление эти перевозки.

Специалисты Deutsche Bahn E & C начали работу над проектом усовершенствования пассажирских перевозок в Украине - ожидается, что Deutsche Bahn E & C предоставит проект отчета по рекомендациям к концу этого года.

Президент Владимир Зеленский объявил о старте нового направления "Большого строительства" - "Новая Украинская железная дорога".

Экономическая правда