Зеленский объявил о старте "Большого строительства" на УЗ

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Президент Владимир Зеленский объявил о старте нового направления "Большого строительства" - "Новая Украинская железная дорога".

Об этом он сказал во время выступления на форуме "Большое строительство: новая железная дорога".

"Два года назад я анонсировал начало нашей новой президентской программы - в медиапространстве появилось новое словосочетание "Большое строительство". Вскоре "Большое строительство" появилась и в реальном пространстве, мы стали строить, ремонтировать тысячи километров дорог. Это было первое, но не единственное направление.

Следом за дорогами стартовало строительство и реконструкция сотен школ, садов, больниц. Далее – спорткомплексы, стадионы, бассейны. Далее – региональные аэропорты. Затем – замки, соборы, музеи. А сегодня мы представим новое далее - стартует следующее очень важное направление "Новая Украинская железная дорога", - начал свое выступление Зеленский.

По его словам, годами железную дорогу уничтожала коррозия - "плохой менеджмент и коррупция".

"Как ржавчина, ее покрыли непрозрачность и неэффективность. Из-за этих "нет" она стала недешевой, неудобной и даже опасной.

Состояние, до которого была доведена наша УЗ, за эти годы, можно кратко, но точно описать так - доисторический локомотив, который изношенными путями едва тянет поезд со скрипучими вагонами к грязным станциям и к некомфортным вокзалам", - добавил президент.

Он напомнил, что летом вовлекли в этот процесс СНБО - "пока этот поезд не достиг конечной точки".

"Стратегический актив, который некоторые считали своей личной, своей частной компанией перевозок, государство сегодня возвращает под свой контроль", - отметил Зеленский.

По его словам, уже есть первые положительные результаты.

"Впервые за 12 месяцев УЗ вышла на прибыльность. Впервые за долгое время повышена стоимость грузовых перевозок, заниженніе тарифы в пользу крупного бизнеса – в прошлом. Вместо них – дополнительные 2 млрд грн, которые УЗ получила в этом году и более 12 млрд грн, которые компания обязательно получит в следующем году", – резюмировал президент.

Он также заявил, что УЗ покупает электроэнергию напрямую у государственного поставщика не через фирмы-прокладки, экономя 4 млрд грн.

Кроме этого, президент сказал о возобновлении сотрудничества "с ключевым национальным предприятием в сфере вагоностроения" – Крюковским заводом.

"На этом мероприятии представлены новые построенные дизельные поезда. 3 УЗ получит до конца года. Еще 20 – будет заказано на 22-23 года. В этом году также УЗ получит новых 20 спальных вагонов – первые из анонсированной сотни.

В планах - за 2 последующих года построить таких еще 500. Современных наших 500 украинских купейных вагонов", - добавил Зеленский.

Также он рассказал о проекте City Express, который запускают - по его словам, сейчас идет закупка современных электропоездов. Первые поезда должны выйти на маршруты в Киеве, Харькове, Днепре в следующем году, анонсировал президент.

Кроме этого, президент анонсировал "самое масштабное за годы независимости" строительство и модернизацию подвижного состава и железнодорожных путей.

"Это программа по обновлению грузовых вагонов до 2028 года. Десятки тысяч новых вагонов, тысячи новых рабочих мест, формирование совершенно нового рынка общим объемом 100 млрд грн", - резюмировал он.

Напомним:

Новый и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Александр Камишын заявил, что в УЗ начинается "Большое строительство".

Экономическая правда