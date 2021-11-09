Исследование: какой бизнес скрывается от налогов на упрощенной системе

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Чаще всего среди бизнеса на упрощенной системе налогообложения искусственно занижают доходы для налоговой в гостинично-ресторанном бизнесе и торговле.

Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии.

Аналитики выяснили, что среди бизнеса на упрощенке чаще всего не отражают настоящие доходы предприниматели 2-й группы: HoReCA (40% компаний), торговля (30%) и перерабатывающая промышленность (26%).

Они аномально часто отчитываются о доходах "вплотную" к лимитам групп и порогу обязательного применения кассовых аппаратов (РРО). Другой способ занизить обращение – разделить его на ряд ФЛП. Это помогает платить меньше налогов, но сказывается на конкуренции и бюджете, отмечают в ЦЭС.

В Центре объяснили, что злоупотребление упрощенной системой создает неравные условия для бизнеса, работающего на общей системе, стимулирует спрос на "схемный" НДС и упрощает сбыт нелегального импорта.

"Потери экономики страны от этого больше, чем прямые потери бюджета от недобора налогов с упрощенцев", - резюмируют аналитики.

Авторы исследования считают, что для уменьшения злоупотреблений необходимо переориентировать критерии 1-2 группы упрощенцев на настоящий самозанятый и малый бизнес.

Также для этой цели нужно ввести обязательные РРО для наличных операций и обязательный НДС для предприятий розничной торговли 3-й группы упрощенной системы.

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Напоминаем:

С 1 января 2022 года вступает в силу закон, согласно которому использование кассовых аппаратов станет обязательным для всех ФЛП, проводящих расчетные операции. Эта норма не касается тех ФЛП, которые таких операций не проводят.

Государственная налоговая служба не будет проводить массовые проверки ФЛП относительно наличия кассовых аппаратов с 1 января.