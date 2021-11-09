Инфляция замедляется впервые за семь месяцев: как менялись цены в октябре

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Инфляция в октябре пошла вниз после семи месяцев роста подряд и составляет 10,9% в годовом измерении, больше всего выросли цены на овощи, хлеб и газ.

Об этом известно из данных Госстата.

По сравнению с сентябрем 2021 года в октябре инфляция составила 0,9%. С начала года цены выросли на 8,5%. Базовая инфляция за месяц составила 1%, а за январь-октябрь – 6,6%.

В октябре против сентября среди всех категорий больше всего подорожали овощи - на 10,6%. В общем, продукты питания подорожали на 1,1%, а масло, сахар и фрукты продолжили падать в цене.

В сентябре алкоголь и табак подорожал на 0,6%, одежда и обувь – на 1,2%, связь выросла на 1,7%, а здравоохранение – на 1%.

В то же время ряд категорий показал убывания. К примеру, жилищно-коммунальные услуги подешевели на 0,9%, что обусловлено падением цен на электроэнергию. Цены на электроэнергию в октябре были снижены правительством до уровня 1,44 грн за кВт при употреблении до 250 кВт-ч в месяц.

На 3,2% выросли цены на природный газ, которые в результате госрегулирования также не зависели напрямую от европейских. Услуги железнодорожного транспорта для пассажиров подешевели на 4,3%.

Напоминаем:

Инфляция в сентябре является самой высокой с 2017 года и составляет 11% в годовом измерении, больше выросли цены на образование, одежду и яйца.

Национальный банк в октябре принял решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5%. У НБУ готовы повысить ставку на заседании в декабре в случае реализации проинфляционных рисков.

По оценкам НБУ, пик роста потребительских цен приходится именно на сентябрь-октябрь этого года. В дальнейшем инфляционный тренд развернется.

Инфляция будет замедляться благодаря исчерпанию эффектов низкой базы сравнения, сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке и высоким урожаям сельскохозяйственных культур.

К цели 5% инфляция вернется в конце 2022 года.

Экономическая правда