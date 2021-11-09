Bitcoin обновил исторический максимум

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Криптовалюты Bitcoin и Ether на торгах 9 ноября обновили исторические максимумы, одной из причин называют желание инвесторов смягчить инфляционные риски.

Об этом сообщает Bloomberg, данные Coingecko.

Крупнейшая криптовалюта мира Bitcoin выросла до 68 641 доллара, чем показала рост на 340% по отношению к ноябрю прошлого года. Капитализация Bitcoin составляет сейчас 1,3 трлн долларов.

Ether обновил рекорд в понедельник, 8 ноября, но продолжил рост и на следующий день. К 8:50 по Киеву котировки составляют 4 817 долларов, а около шести утра токен обновил максимум в 4 857 долларов. За год Ether вырос на 960%.

Крипторинок сейчас оценивается в 3,1 трлн долларов.

Причинами такого роста аналитики называют стремление инвесторов смягчить риски от инфляции. Кроме того, интерес подпитывают рекордно низкие эффективные ставки в США.

Напоминаем:

В понедельник биткоин поднялся до пикового показателя за две с половиной недели, а Ethereum поднялся до нового рекорда.

Котировки Bitcoin 20 октября побили исторический максимум и достигли 67 053 долларов.

Последний рекорд обусловлен выходом первого связанного с Bitcoin индексного фонда (ETF) на Нью-Йоркскую биржу. Этот фонд, ProShares Bitcoin Strategy, будет инвестировать в криптовалютные фьючерсы.

Экономическая правда