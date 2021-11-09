"Слуги" предлагают выделить 3 миллиарда в поддержку бизнеса, который закроется во время карантина

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Нардепы от "Слуги народа" предлагают выделить из бюджета 3 млрд грн на поддержку бизнеса и наемных работников в красных зонах карантина.

Об этом говорится в законопроекте №6297, зарегистрированном в Раде 8 ноября.

"Преодоление последствий кризисной экономической ситуации, вызванной мерами по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), является одной из приоритетных задач государства и требует постоянного реагирования на нужды бизнеса, содействия восстановлению его экономической активности, а также защите жизни и здоровья наемных работников.

Однако возобновление работы субъектов хозяйствования в период ослабления карантинных мер и выхода из карантина требует поддержки и принятия соответствующих мер реагирования со стороны государства с целью стимулирования и улучшения условий деятельности таких субъектов, а также поощрения субъектов хозяйствования и наемных работников вакцинации", – говорится в пояснительной записке.

Средства будут выделены за счет перевыполнения плановых показателей поступлений в доходную часть бюджета в январе-октябре.

Согласно законопроекту, 3 млрд грн направят по новой бюджетной программе Минэкономики - для социальной поддержки застрахованных лиц, пострадавших от ограничительных карантинных мер, приведших к временной остановке работы субъектов хозяйствования.

Планируется, что такое решение будет стимулировать бизнес и наемных работников к вакцинации от COVID-19.

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Напоминаем:

В Офисе президента рассматривают возможность возобновить финансовую поддержку бизнеса во время жесткого локдауна, однако сумма может быть ниже 8 тыс грн, которые выплачивались прошлой весной.

Экономическая правда