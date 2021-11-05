Галущенко об импорте электроэнергии из Беларуси: На сегодня ни одного киловатта не поступило

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Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ни один киловатт импорта электроэнергии не поступил в Украину.

Об этом он сказал во время часа вопросов правительству, отвечая на вопросы нардепов.

У министра, в частности, спросили о готовности присоединения к Европейскому Сообществу в контексте импорта электроэнергии из России и Беларуси.

"Вопрос импорта и экспорта - это полномочия НКРЭКУ. На сегодняшний день ни одного кВТ импорта не поступило в Украину. Поэтому я не понимаю, для чего сейчас об этом говорить", - ответил Галущенко.

Напоминаем:

2 ноября в Украину начались поставки электроэнергии из Беларуси в рамках аварийной помощи.

Аварийная помощь из Беларуси и Словакии понадобилась из-за ряда аварий на электростанциях ДТЭК Ахметова – Укрэнерго попросит инспекцию проверить оборудование компании.

В холдинге ДТЭК Рината Ахметова считают заявление Укрэнерго о причинах запроса аварийной помощи из Беларуси "политическим давлением".

Оператор Укрэнерго провел аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям с Беларусью.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не будет продолжать запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси на ноябрь.

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 25 октября составили 701,3 тыс. тонн - это почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября. Фактические запасы угля меньше плановых в 4,2 раза.

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Экономическая правда