В октябре реальная зарплата в годовом исчислении выросла на 4% – Госстат

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В октябре 2021 года реальная зарплата выросла на 4% по сравнению с сентябрем 2020 года, против сентября этого года – упала на 2,2%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Отмечается, что средняя заработная плата штатного работника в октябре составила 14045 грн.

"По сравнению с сентябрем средняя заработная плата уменьшилась на 1,4%, а за последние 12 месяцев (по отношению к октябрю 2020 г.) увеличилась на 15,4%", - говорят в ведомстве.

При этом наибольший рост средней зарплаты штатных работников в годовом исчислении зафиксировали в Хмельницкой (на 18,5%), Полтавской (на 17,6%), Сумской (на 17,1%), Винницкой и Волынской (на 16,8%) ), Харьковской (на 16,7%), Черкасской (на 16,5%), Ровенской (на 16,2%) Черниговской (на 15,7%), Житомирской и Львовской (на 15,5%) областях и в Киеве (на 17,1%).

Самый высокий уровень средней зарплаты в Киеве – 20 481 грн, самый низкий – в Черновицкой области (10 878 грн).

Наибольшую зарплату получали работники сферы информации и телекоммуникаций – 25 196 грн, финансовой и страховой деятельности – 23 642 грн, а самую низкую – работники, задействованные в организации питания и временного размещения – 8 852 грн.

В октябре 2021 года против октября прошлого года заработная плата выросла в сфере временного размещения и организации питания – на 27,2%, в сельском хозяйстве – на 27%, в сфере информации и телекоммуникаций – на 25,6%, в образовании – на 20 ,6%, в сфере сделок с недвижимостью - на 19,2%, в сфере оптовой и розничной торговли - на 18,3%, на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы - на 16,4%.

Напоминаем:

Инфляция в октябре пошла вниз после семи месяцев роста подряд и составляет 10,9% в годовом измерении, больше выросли цены на овощи, хлеб и газ.

В сентябре 2021 года реальная зарплата выросла на 6,9% по сравнению с сентябрем 2020 года, против августа этого года – на 0,5%.

В августе 2021 года реальная зарплата в Украине в годовом измерении (по сравнению с августом 2020 года) выросла на 10,9%, а против июля 2021 года - сократилась на 2,2%.

В июле 2021 года реальная заработная плата в годовом измерении (по сравнению с июлем 2020 года) выросла на 10,2%, с июня выросла на 0,1%.

В июне 2021 года реальная заработная плата в годовом измерении (по сравнению с июнем 2020 года) выросла на 12,9%, с мая выросла на 5,8%.

В мае 2021 года реальная заработная плата в годовом измерении (по сравнению с маем 2020 года) выросла на 16,8%, однако с апреля сократилась на 1,6%.

Экономическая правда