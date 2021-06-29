Реальна зарплата у травні зросла на майже 17% за рік – Держстат

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У травні 2021 року реальна заробітна плата у річному вимірі (проти травня 2020 року) зросла на 16,8%, проте з квітня скоротилася на 1,6%.

Про це повідомляє Держстат.

Індекс реальної заробітної плати у травні 2021 року порівняно з квітнем 2021 року становив 98,4%, а відносно травня 2020 року – 116,8%.

Водночас, порівняно з квітнем розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 0,3%, а у річному вимірі (проти травня 2020 року) збільшився на 28,1%.

Наразі середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій дорівнює 13499 грн і перевищує мінімальну (що становить 6000 грн) у 2,3 раза.

Найбільше заробляють у сфері інформації та телекомунікацій (25265 грн) та фінансової та страхової діяльності (21965 грн). Найменше отримують у тимчасовому розміщуванні й організації харчування (8875 грн).

У регіональному розрізі найвища середня зарплата у Києві ( грн), найнижча – у Волинській області (10890 грн).

Нагадуємо:

У квітні 2021 року реальна зарплата порівняно з березнем 2021 року впала на 1,2%, а за рік зросла на 19,7%.

У березні 2021 року реальна зарплата в Україні проти березня 2020 року зросла на 9,5%, порівняно з лютим 2021 року - зросла на 6,7%.

Економічна правда