В сентябре реальная зарплата в годовом исчислении выросла на 6,9% – Госстат

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В сентябре 2021 года реальная зарплата выросла на 6,9% по сравнению с сентябрем 2020 года, против августа этого года – на 0,5%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По данным ведомства, средняя зарплата (номинальная) штатных работников в сентябре составила 14 239 грн - по сравнению с августом выросла на 1,7%, в годовом измерении - на 18,7%.

В годовом исчислении наибольший рост средней зарплаты штатных работников зафиксировали в: Ровенской (на 27,3%), Хмельницкой (на 23,6%), Николаевской (на 21,6%), Киевской (на 21,2%), Волынской (на 19,6%), Житомирской (на 19%), Черкасской (на 18,6%), Харьковской (на 18,4%) и Львовской (на 18,3%) областях и в Киеве (на 19,7%).

При этом в сентябре в Киеве зафиксировали самый высокий уровень средней зарплаты - 20 658 грн, самый низкий - в Черновицкой области (10 976 грн).

В прошлом месяце (по сравнению с сентябрем 2020 года) зарплата выросла в сфере временного размещения и организации питания - на 37,9%, искусства, спорта и развлечений - на 35,3%, информации и телекоммуникаций - на 26,6%, в сельском хозяйстве - на 23,9%, в сфере сделок с недвижимостью - на 21,9%, в образовании - на 21,1%.

Наибольшую зарплату получали работники сферы информации и телекоммуникаций - 25 427 грн, финансовой и страховой деятельности - 22 547 грн, самую низкую - работники, задействованные в организации питания и временного размещения - 9 039 грн.

Напоминаем:

В августе 2021 года реальная зарплата в Украине в годовом измерении (по сравнению с августом 2020 года) выросла на 10,9%, а против июля 2021 года - сократилась на 2,2%.

В июле 2021 года реальная заработная плата в годовом измерении (по сравнению с июлем 2020 года) выросла на 10,2%, с июня выросла на 0,1%.

В июне 2021 года реальная заработная плата в годовом измерении (по сравнению с июнем 2020 года) выросла на 12,9%, с мая выросла на 5,8%.

В мае 2021 года реальная заработная плата в годовом измерении (по сравнению с маем 2020 года) выросла на 16,8%, однако с апреля сократилась на 1,6%.

Экономическая правда