В августе реальная зарплата в годовом измерении выросла на 10,9% – Госстат

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В августе 2021 года реальная зарплата в Украине в годовом измерении (по сравнению с августом 2020 года) выросла на 10,9%, а против июля 2021 года - сократилась на 2,2%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По данным Госстата, в августе этого года по сравнению с июлем средняя номинальная зарплата штатных работников снизилась на 2,4%, а в годовом измерении - выросла на 22,3%, до 13 997 грн, это в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы ( 6 тыс грн).

Отмечается, что наибольший рост средней зарплаты штатных работников в годовом измерении зафиксировали в Ровенской (на 26,5%), Хмельницкой (на 25%), Львовской (на 24,4%), Полтавской (на 24,3%), Черкасской ( на 24,2%), Херсонской (на 23,5%), Закарпатской (на 23,4%), Волынской (на 23,3%) и Сумской (на 23,1%) областях.

При этом, самый высокий уровень средней зарплаты в августе зафиксировали в Киеве - 20 385 грн, самый низкий в Черновицкой области - 10 811 грн.

В августе в годовом измерении на 57,3% выросла зарплата в сфере временного размещения и организации питания, искусства, спорта и развлечений - на 30,3%, в здравоохранении - на 28,4%, в сельском хозяйстве - на 28,3%, образовании - на 27,4%.

В сфере госуправления и обороны - на 26,2%, информации и телекоммуникаций - на 25,1%, в профессиональной, научной и технической деятельности - на 23,4%, в сфере операций с недвижимостью - на 22,1%.

В Госстате напоминают, что приводят данные без учета временно оккупированных территорий АР Крым, города Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

Напоминаем:

В июле 2021 года реальная заработная плата в годовом измерении (по сравнению с июлем 2020 года) выросла на 10,2%, с июня выросла на 0,1%.

В июне 2021 года реальная заработная плата в годовом измерении (по сравнению с июнем 2020 года) выросла на 12,9%, с мая выросла на 5,8%.

В мае 2021 года реальная заработная плата в годовом измерении (по сравнению с маем 2020 года) выросла на 16,8%, однако с апреля сократилась на 1,6%.

Экономическая правда