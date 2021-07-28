Реальна зарплата в Україні зросла на близько 13% за рік

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У червні 2021 року реальна заробітна плата у річному вимірі (проти червня 2020 року) зросла на 12,9%, з травня зросла на 5,8%.

Про це повідомляє Держстат.

Порівняно з травнем розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 6%, а у річному вимірі (проти червня 2020 року) збільшився на 23,6%.

Наразі середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій дорівнює 14313 грн і перевищує мінімальну (що становить 6000 грн) у 2,4 раза.

Найбільше заробляють у сфері інформації та телекомунікацій (26197 грн) та фінансової та страхової діяльності (22691 грн). Найменше отримують у тимчасовому розміщуванні й організації харчування (8922 грн).

У регіональному розрізі найвища середня зарплата у Києві (20455 грн), найнижча – у Кіровоградській області (11497 грн).

Нагадуємо:

У травні 2021 року реальна заробітна плата у річному вимірі (проти травня 2020 року) зросла на 16,8%, проте з квітня скоротилася на 1,6%.

У квітні 2021 року реальна зарплата порівняно з березнем 2021 року впала на 1,2%, а за рік зросла на 19,7%.

Економічна правда