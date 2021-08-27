Реальная зарплата за год выросла на 10% в июне - Госстат

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В июле 2021 года реальная заработная плата в годовом измерении (по сравнению с июлем 2020 года) выросла на 10,2%, с июня выросла на 0,1%.

Об этом сообщает Госстат.

По сравнению с июнем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 0,2%, а в годовом измерении (по сравнению с июлем 2020 года) - на 21,5%.

Сейчас средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составляет 14345 грн и превышает минимальную (которая составляет 6000 грн) в 2,4 раза.

Больше всего зарабатывают в сфере информации и телекоммуникаций (24946 грн) и финансовой и страховой деятельности (24489 грн). Меньше всего получают во временном размещения и организации питания (8871 грн).

В региональном разрезе самая высокая средняя зарплата в Киеве (20956 грн), самая низкая - в Черновецкой (11350 грн) и Черниговской (11547 грн) областях.

Напоминаем:

В июне 2021 года реальная заработная плата в годовом измерении (по сравнению с июнем 2020 года) выросла на 12,9%, с мая выросла на 5,8%.

В мае 2021 года реальная заработная плата в годовом измерении (по сравнению с маем 2020 года) выросла на 16,8%, однако с апреля сократилась на 1,6%.

Экономическая правда