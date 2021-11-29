Украина увеличила вдвое импорт электроэнергии из Беларуси

getty images

Украина 29 ноября увеличила импорт электроэнергии из Беларуси до 900 МВт-час – на прошлой неделе поставки составляли 415 МВт-час.

Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".

При этом мощность на импорт электроэнергии из Беларуси на 29 ноября получила "ТЭТ Групп" бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко.

cкриншот

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский прокомментировал импорт электроэнергии из Беларуси: "А как иначе?".

Президент Владимир Зеленский косвенно обвинил олигарха Рината Ахметова в том, что его компании шантажируют власти угрозами энергетического кризиса или отключения отопления.

Сообщалось, что 18 ноября Украина перестала импортировать электроэнергию из Беларуси.

21 ноября Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину.

Участники энергетического рынка получили 8 ноября письмо от "Белэнерго" по поводу остановки поставок электроэнергии по рамочным контрактам.

Несмотря на это, импорт электроэнергии из страны продолжился 9 ноября.

Импорт белорусской электроэнергии в Украину объемом 400 МВт осуществляет "ТЭТ Групп" бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко. Как сообщили источники консалтингового агентства ExPro, право на импорт объемом 15 МВт получила и "Электро Коммьюнити".

6 ноября начался импорт электроэнергии из Беларуси в Украину в объеме 5 МВт в год.

Экономическая правда