Імпорт електрики з Білорусі триває попри лист щодо зупинки
Попри лист від білоруського "Бєленерго" щодо зупинки поставок за рамковими договорами, імпорт електроенергії з країни продовжився 9 листопада.
Про це відомо з даних Укренерго.
Так, 9 листопада імпорт зріс відносно 8 листопада на 15 МВт-год до 415 МВт-год. Наразі Україна імпортує електроенергію лише з Білорусі, а експортує – до Словаччини та Угорщини.
У понеділок учасники енергетичного ринку отримали листа від "Бєленерго" щодо зупинки поставок електроенергії в межах рамкових договорів з листопада. Білоруське держпідприємство також повідомило про те, що не заключатиме такі договори у майбутньому.
За даними ЕП, листа отримали декілька учасників ринку, зокрема державний "Енергоатом". Проте досі невідомо, чи отримали його всі учасники ринку.
Імпорт білоруської електроенергії в Україну обсягом 400 МВт здійснює "ТЕТ Груп" колишнього комерційного директора групи ДТЕК Віталія Бутенка. Як повідомили джерела консалтинґової агенції ExPro, право на імпорт обсягом 15 МВт отримала і "Електро Комʼюніті".
Нагадуємо:
Учасники енергетичного ринку отримали 8 листопада листа від "Бєленерго" щодо зупинки поставок електроенергії.
6 листопада розпочався імпорт електроенергії з Білорусі в Україну в обсягах 5 МВт у год.
За підсумками аукціонів на доступ до міждержавного перетину на листопад 10 компаній отримали можливість імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі.
Економічна правда
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