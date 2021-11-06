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Розпочався імпорт електроенергії з Білорусі в Україну в обсягах 5 МВт у год.

Про це повідомив голова енергокомітету ВРУ Андрій Герус.

За його словами, обсяг мізерний, але цікаво те що, імпортувати буде лише одна компанія - ТОВ "ТЕТ груп" колишнього комерційного директора групи ДТЕК Віталія Бутенка.

Вона виборола це право у 16 компаній, з яких купили такий перетин 4 компанії, зокрема ЕРУ Трейдінг, Енергоатом. Але електроенергію із білоруської сторони отримали не 4 компанії, а лише одна компанія.

"При чому ця компанія ніколи раніше не здійснювали імпорт, свою діяльність розпочала лише у жовтні і вже перевіряється регулятором на предмет махінацій на енергоринку на сотні мільйонів гривень", - пише Герус.

Він нагадав, що у 2019р найбільшим імпортером з Білорусі була компанія Д.Трейдінг (група ДТЕК), також імпортував Нафтогаз України та ще 5 компаній. А всього за 2019-2020рр було понад 10 імпортерів.

Нагадуємо:

Ціни на електроенергію для бізнесу 1 листопада зросла на 27,7% в об’єднаній енергосистемі України.

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня становили 701,3 тис тонн - це майже на 7% менше порівняно із запасами 18 жовтня. Фактичні запаси вугілля менші від планових у 4,2 раза.

Компанія Інтер РАО 20 жовтня оголосила аукціон на продаж електроенергії, але 21 жовтня відповідний аукціон був відмінений, відповідні аукціони в Білорусі не були проведені.

Оператор системи передачі Укренерго провів аукціон на доступ до міждержавного перетину з РФ для імпорту електроенергії.