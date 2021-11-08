Учасники енергоринку отримали від Білорусі лист про зупинку поставок 

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Учасники енергетичного ринку отримали 8 листопада листа від "Бєленерго" щодо зупинки поставок електроенергії.

Про це йдеться у листі від білоруського держпідприємства до учасників ринку.

У документі йдеться про те, що з листопада поставки електроенергії до об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України здійснюватися не будуть

За даними ЕП, такого листа отримали декілька учасників ринку, зокрема державний "Енергоатом". Водночас наразі не відомо, чи отримали його всі учасники ринку. Тобто можливо, що доступ до ресурсу отримають одна чи декілька компаній.

Ймовірно, поставки можуть зупинитися вже 9 листопада, з огляду на дату листа 8 листопада.

Наразі за даними Укренерго Україна 8 листопада з Білорусі імпортує 400 МВт-год електроенергії в ОЕС.

Нагадуємо:

6 листопада розпочався імпорт електроенергії з Білорусі в Україну в обсягах 5 МВт у год.

Імпорт здійснює лише одна компанія, ТОВ "ТЕТ груп", колишнього комерційного директора групи ДТЕК Віталія Бутенка. Вона стала єдиною, що отримала електроенергію із білоруської сторони. Раніше вона ніколи не імпортувала е/е.

Ціни на електроенергію для бізнесу 1 листопада зросла на 27,7% в об’єднаній енергосистемі України.

Оператор Укренерго провів аукціон на доступ до міждержавних перетинів з Білоруссю.

Економічна правда