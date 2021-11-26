Зеленский об импорте электроэнергии из Беларуси: А как иначе?

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал импорт электроэнергии из Белоруссии, поставки угля, а также обвинил СМИ Рината Ахметова в манипуляциях.

Об этом он сказал во время пресс-марафона.

"Цена акций Украины просто падает из-за того, что СМИ показывают энергетический кризис, что ничего не будет, отопления не будет, будет Майлан, будет военное положение... Как можно жить, как может расти ВВП?", - сказал Зеленский Савику Шустеру, добавив, что тот "не со зла, но служит олигархам".

"Есть много манипуляций. Вы являетесь одним из дестабилизаторов в стране. Вы понимаете, что такое тепловая генерация. Вы же умный человек. Вы знаете, что в этой генерации государству принадлежит меньше, чем частным структурам? А ответственность лежит на частных структурах так, как и на государственных, это должна быть солидарная работа.

Если у нас, например, с той или иной страной плохо, и они не могут нам какой-либо уголь продать, значит, частная структура должна подключиться, помочь", - продолжил он.

"Если я договариваюсь на самом высоком уровне из США, чтобы приплыло сюда 11 кораблей угля, я что, говорю – нам давайте, а ДТЭК (компания Ахметова – ред.) не давайте? Этого и близко нет. Хотя еще вчера на вашем канале (очевидно, речь идет о телеканале "Украина" - ред.) я увидел, что нет ничего, не готовы, не закупили... Слушайте, это же война, тяжело этот уголь получить", - добавил глава государства.

"А если у нас не хватает электричества, мы должны импортировать. На вашей площадке тут же показывают – нельзя ни в коем случае импортировать электроэнергию из Беларуси.

Как нельзя? А если не будет хватать на какой-то город? А как иначе? Уголь из РФ не уходит, там Северный поток блокируется. А что должно делать государство? Это же на голову не тянешь, что у вас там происходит", - резюмировал Зеленский, обращаясь к Шустеру.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский косвенно обвинил олигарха Рината Ахметова в том, что его компании шантажируют власти угрозами энергетического кризиса или отключения отопления.

Сообщалось, что 18 ноября Украина перестала импортировать электроэнергию из Беларуси.

21 ноября Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину.

Участники энергетического рынка получили 8 ноября письмо от "Белэнерго" по поводу остановки поставок электроэнергии по рамочным контрактам.

Несмотря на это, импорт электроэнергии из страны продолжился 9 ноября.

Импорт белорусской электроэнергии в Украину объемом 400 МВт осуществляет "ТЭТ Групп" бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко. Как сообщили источники консалтингового агентства ExPro, право на импорт объемом 15 МВт получила и "Электро Коммьюнити".

6 ноября начался импорт электроэнергии из Беларуси в Украину в объеме 5 МВт в год.

Экономическая правда