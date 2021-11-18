Импорт электроэнергии из Беларуси прекратился

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В четверг, 18 ноября, Украина перестала импортировать электроэнергию из Беларуси.

Об этом известно из данных оператора системы передачи Укрэнерго.

Так, импорт из Беларуси составляет 0 МВт-ч на 9 утра 18 ноября. В то же время, еще вчера мощность составляла 415 МВт-час.

Это может быть связано с появившимся в ряде СМИ сообщением о прекращении поставок электроэнергии в Украину. Первым сообщил государственный беларуский медиаресурс БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Беларуси. На официальном сайте такая публикация отсутствует.

"Поставка электроэнергии в Украину будет прекращена с 18 ноября, согласно установленному порядку взаимодействия в рамках контрактных отношений", - заявили в беларуском Минэнерго.

В Минске добавили, что возможность дальнейших поставок в Украину беларуская сторона будет рассматривать с учетом технических возможностей.

В среду, 17 ноября, беларуское министерство также сообщило об отключении первого энергоблока БелАЭС от сети.

Напоминаем:

Участники энергетического рынка получили 8 ноября письмо от "Белэнерго" по поводу остановки поставок электроэнергии по рамочным контрактам.

Несмотря на это, импорт электроэнергии из страны продолжился 9 ноября.

Импорт белорусской электроэнергии в Украину объемом 400 МВт осуществляет "ТЭТ Групп" бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко. Как сообщили источники консалтингового агентства ExPro, право на импорт объемом 15 МВт получила и "Электро Коммьюнити".

6 ноября начался импорт электроэнергии из Беларуси в Украину в объеме 5 МВт в год.

Экономическая правда