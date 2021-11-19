В "Укрэксимбанке" говорят, что имели предостережения по выдаче 60 млн долларов кредита на покупку Sky Mall

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У департамента банковской безопасности и управления рисков государственного Укрэксимбанка были предостережения относительно выдачи валютного кредита (60 млн долл) на покупку ТРЦ Sky Mall накануне принятия решения банка.

Об этом во время заседания финансового Комитета ВР рассказал член наблюдательного совета банка Юрий Терентьев, сообщает "Радио Свобода".

Журналисты напоминают, что именно этот кредит был предметом расследования "Схем", а вопросы о нем вызвали агрессивную реакцию руководителя банка Евгения Мецгера, переросшую в нападение на журналистов.

"Расследование журналистов выявило, что заемщик - бизнесмен Сергей Брюховецкий - является владельцем компании на оккупированной территории в Горловке, зарегистрированной по законодательству оккупантов, которая ведет там хозяйственную деятельность и, уплачивая налоги, финансирует группировку "ДНР", - напоминает издание.

Юрий Терентьев 17 ноября сообщил членам Комитета ВР, что первый вывод службы безопасности банка для кредитного комитета, принимавшего решение о выдаче кредита в 60 млн долл компаниям Брюховецкого "Оптовая сеть" и "Славиан" на покупку столичного ТРЦ Sky Mall, содержал определенные предостережения.

"Предприятие "Славиан" имеет небольшую кредитную историю, то есть трудно оценить деловую репутацию этого предприятия... Вторым вопросом было то, что существовало уголовное дело и, соответственно, все обстоятельства, связанные с этим уголовным делом, были указаны как риски.

Управление рисков также ставило вопрос к этой транзакции относительно того, достаточны ли приняты меры, чтобы убедиться, что господин Брюховецкий является надлежащим бенефициарным владельцем", - рассказал Терентьев.

По его словам, при следующем рассмотрении на кредитном комитете "в ходе коллегиального рассмотрения все эти вопросы были сняты".

"Если смотреть на отношения между банком и предприятием чисто формально, то они не нарушают ни какие-либо рисковые нормативы, ни не содержат никаких... нарушений", - добавил Терентьев.

Отмечается, что кредитное соглашение состояло из двух частей - рефинансирования компании "Оптовая сеть" на 40 млн долларов с переводом на "Укрэксимбанк" права залога имущественного комплекса Sky Mall и кредитования на 20 миллионов долларов компании "Славиан", приобретавшей права предыдущего владельца.

Как пояснил Терентьев, долг обслуживается, покрытие кредита составляет 150%.

Он напомнил, что 3 ноября, уже после выхода журналистского расследования, Сергей Брюховецкий приходил на внеочередное заседание наблюдательного совета банка.

Брюховецкий возразил какие-либо связи с группировкой "ДНР" и заявил, что покинул оккупированные территории еще в 2014 году из-за своей публичной проукраинской позиции и не имеет юридической возможности выйти из горловской компании "Спецреммаш", где до сих пор имеет долю в 16,67%, и влиять на ее деятельность.

"Брюховецкий также утверждал, что с тех пор ни разу не пересекал линию разграничения и отрицает, что получает средства от деятельности предприятия или финансирует группировку ДНР, - цитирует издание Терентьева.

Банкир добавил, что для проверки утверждений Брюховецкого "Укрэксимбанк" заключит соглашение с forensic-компанией, которое должно провести дополнительное расследование.

Напоминаем:

Набсовет государственного Укрэксимбанка заявил об углубленной проверке кредитного соглашения, согласно которому компании бизнесмена, уплачивающего налоги группировке "ДНР", получили 60 млн долл под залог киевского ТРЦ Sky Mall.

Возобновленных ранее нападавших на журналистов "Схем" Игоря Тельбизова и Олега Осипова уволили из занимаемых должностей.

Директор департамента банковской безопасности государственного "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов, которого восстановили в должности после нападения на журналистов "Схем", вернулся на работу под аплодисменты работников финучреждения.

Возвращение к выполнению своих обязанностей нападающих на журналистов программы "Схемы" - Игоря Тельбизова и Олега Осипова - не справедливо, хотя и может соответствовать действующему законодательству.

Владимира Пикалова уволили с должности в Укрэксимбанке, в то же время еще двоих подозреваемых в уголовном производстве возобновили.

4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанка" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгер прямо в его кабинете.

Мецгеру не понравился один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио, а потом восстановили и видео.

Впоследствии Мецгеру, и еще трем чиновникам, причастным к нападению, были вручены подозрения.

В "Укрэксимбанке" заявили, что в апреле 2021 года выдали кредит в сумме 60 млн долл на покупку ТРЦ Sky Mall - именно об этом кредит спрашивали журналисты "Схем" во время интервью, которое завершилось нападением на журналистов.

7 октября журналисты "Схем" обнародовали расследование государственного Укрэксимбанка, в помещении которого на днях напали на съемочную группу. Также журналисты показали вопрос, из-за которого у них забрали камеры и пытались удалить интервью.

11 октября суд отправил отстраненного председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и директора департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимира Пикалова под ночной домашний арест по делу о препятствовании работе журналистов программы "Схемы".

Отстраненный глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер после скандала с нападением на журналистов программы "Схемы" написал заявление об увольнении по собственному желанию.