"Укрэксимбанк" дополнительно проверяет кредит на 60 млн долларов, о котором спрашивали "Схемы"

фото: укринформ

Набсовет государственного Укрэксимбанка заявил об углубленной проверке кредитного соглашения, согласно которому компании бизнесмена, уплачивающего налоги группировке "ДНР", получили 60 млн долл под залог киевского ТРЦ Sky Mall.

Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на ответ главы наблюдательного совета банк Оляны Гордиенко на запрос.

Журналисты напоминают, что этот кредит был предметом расследования "Схем", и сам вопрос о нем вызвал агрессивную реакцию главы правления банка Евгения Мецгера, который приказал отобрать у журналистов камеры и стереть записанное видео.

Отмечается, что наблюдательный совет банка инициировал аудит кредитного соглашения и привлекая для этого внутренний комитет по рискам и независимых экспертов.

"В связи с общественным резонансом и необходимостью всестороннего исследования заключения соответствующего соглашения сейчас проводится углубленное изучение этой транзакции с привлечением Комитета Наблюдательного совета по вопросам рисков и независимых экспертов…

Окончательная оценка событий будет предоставлена ​​Наблюдательным советом по завершении полноценного анализа обстоятельств заключения кредитного соглашения и выдачи средств (в том числе получения заключения независимых экспертов)", - говорится в ответе на запрос.

По информации журналистов, наблюдательный совет 18 ноября заслушает предварительные результаты внутреннего аудита банка по соблюдению требований законодательства и внутренних нормативных документов при выдаче кредита.

Ранее Оляна Гордиенко заявляла в комментарии "Схемам", что предварительная проверка не выявила нарушений при выдаче валютного кредита под залог ТРЦ Sky Mall.

"Мы сделали все, чтобы сделать как можно детальную проверку, несмотря на то, сколько у нас было на это времени и в каком все мы находимся в связи с последними событиями.

Пока, настолько подробно, насколько мы это обсуждали внутри наблюдательного совета, на риск-комитете с правлением эта информация не подтверждается", - сказала она.

"Из ответа на запрос "Схем" также следует, что выдача бизнесмену 60 миллионов долларов кредита для приобретения ТРЦ Sky Mall под залог самого же ТРЦ была одобрена Кредитным комитетом "Укрэксимбанка" и согласована правлением банка, а наблюдательный совет банка не нуждался во вмешательство в процесс выдачи кредита и не рассматривал вопрос заключения этого кредитного соглашения", - добавляют "Схемы".

Напоминаем:

Возобновленных ранее нападавших на журналистов "Схем" Игоря Тельбизова и Олега Осипова уволили из занимаемых должностей.

Директор департамента банковской безопасности государственного "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов, которого восстановили в должности после нападения на журналистов "Схем", вернулся на работу под аплодисменты работников финучреждения.

Возвращение к выполнению своих обязанностей нападающих на журналистов программы "Схемы" - Игоря Тельбизова и Олега Осипова - не справедливо, хотя и может соответствовать действующему законодательству.

Владимира Пикалова уволили с должности в Укрэксимбанке, в то же время еще двоих подозреваемых в уголовном производстве возобновили.

4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанка" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгер прямо в его кабинете.

Мецгеру не понравился один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио, а потом восстановили и видео.

Впоследствии Мецгеру, и еще трем чиновникам, причастным к нападению, были вручены подозрения.

В "Укрэксимбанке" заявили, что в апреле 2021 года выдали кредит в сумме 60 млн долл на покупку ТРЦ Sky Mall - именно об этом кредит спрашивали журналисты "Схем" во время интервью, которое завершилось нападением на журналистов.

7 октября журналисты "Схем" обнародовали расследование государственного Укрэксимбанка, в помещении которого на днях напали на съемочную группу. Также журналисты показали вопрос, из-за которого у них забрали камеры и пытались удалить интервью.

11 октября суд отправил отстраненного председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и директора департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимира Пикалова под ночной домашний арест по делу о препятствовании работе журналистов программы "Схемы".

Отстраненный глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер после скандала с нападением на журналистов программы "Схемы" написал заявление об увольнении по собственному желанию.