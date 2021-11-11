Одного из нападавших на "Схемы" в Укрэксиме уволили, двоих - возобновили

фото эп

Владимира Пикалова уволили с должности в Укрэксимбанке, в то же время еще двоих подозреваемых в уголовном производстве возобновили.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэксимбанка.

Ранее о возобновлении Олега Осипова и Игоря Тельбизова на должностях сообщило "Радио Свобода" и источники ЭП в банке.

Как объясняют в финучреждении, "получение работником статуса подозреваемого в уголовном производстве не является законным основанием для отстранения их от работы или расторжения с ними трудовых отношений".

Поэтому с 9 ноября нападавшие вернулись к исполнению своих служебных обязанностей.

Ранее их полномочия прекратили без сохранения оплаты труда на время служебного расследования.

Кроме того, уволен директор Департамента информационной политики Владимир Пикалов. 11 октября суд отправил его под ночной домашний арест по делу о препятствовании работе журналистов программы "Схемы".

Тельбизову в начале октября было вручено подозрение по ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УКУ – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекшие телесных повреждений.

Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Осипову подозрение вручили 23 октября за препятствование журналистской деятельности и побои.

Напоминаем:

4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанка" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгер прямо в его кабинете.

Мецгеру не понравился один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио, а потом восстановили и видео.

Впоследствии Мецгеру, и еще трем чиновникам, причастным к нападению, были вручены подозрения.

7 октября журналисты "Схем" обнародовали расследование государственного Укрэксимбанка, в помещении которого на днях напали на съемочную группу. Также журналисты показали вопрос, из-за которого у них забрали камеры и пытались удалить интервью.

11 октября суд отправил отстраненного председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и директора департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимира Пикалова под ночной домашний арест по делу о препятствовании работе журналистов программы "Схемы".

Отстраненный глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер после скандала с нападением на журналистов программы "Схемы" написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Экономическая правда