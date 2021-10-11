Нападение на "Схемы": Мецгера уволили – написал заявление по собственному желанию

Евгений Мецгер фото: укрэксимбанк

Отстраненный глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер после скандала с нападением на журналистов программы "Схемы" написал заявление об увольнении по собственному желанию. Позже в наблюдательном совете сообщили о его увольнении.

Об этом Мецгер сообщил в Facebook, опубликовав фото заявления.

Согласно фото, Мецгер в заявлении от 11 октября к наблюдательному совету банка просит уволить его по собственному желанию с 11 октября 2021 года.

"Сегодня я написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО Укрэксимбанк. Это логичный шаг - единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка", - написал Мецгер.

"Практически вся моя карьера связана с этим банком. Именно здесь я начал работать еще в 2006 году. За это время прошел различные ступени. В 2020 году возглавил банк. Надо сказать, что за это время банк стал действительно крепче. Были реализованы сотни проектов, которые усилили и банк и украинскую экономику. Банк в 2021 году получил прибыли уже 1,75 млрд грн.

Понятно, что эти объяснения сейчас уже не будут слушать, но банк действительно работает успешно, вполне законно и в соответствии с утвержденными приоритетами. И именно поэтому для меня было настолько неожиданно - услышать обвинения, прозвучавшие в адрес банка", - добавил он.

Мецгер еще раз заявил, что заключая соглашения с клиентами банка, сотрудники банка "всегда придерживались требований закона, правил и процедур банковской деятельности".

Он добавил, что написание заявления об отставке является его собственной оценкой случившегося в банке.

"Надеюсь, что этот шаг поможет восстановлению доверия к банку", - резюмировал он.

Дополнено.

В наблюдательном совете банка сообщили, что уволили Мецгера.

В банке добавили, что 11 октября во время внеочередного заседания номинационного комитета наблюдательного совета получили от Мецгера заявление о расторжении срочного трудового договора по собственной инициативе.

"Номинационный комитет, соответственно, предоставил немедленную рекомендацию НС прекратить его полномочия с 11 октября 2021 года на основании ч. 1 ст. 39 Кодекса законов о труде Украины и соответствующего пункта трудового контракта", - говорится в сообщении.

Расторжение трудового договора в соответствии с указанным основанием не предусматривает выплаты выходного пособия, отметили в банке.

В связи с увольнением председателя правления, номинационный комитет наблюдательного совета назначил Сергея Ермакова и.о. председателя правления банка с 12 октября 2021 года на срок до вступления в должность председателя правления банка лица, которое должно быть выбрано наблюдательным советом по результатам конкурса не позднее 12 апреля 2022 года.

Напомним:

4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанка" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгер прямо в его кабинете.

Мецгеру не понравился один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.

Сначала государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

Впоследствии "Схемам" удалось восстановить видео и опубликовать его, после чего коммуникации банка изменились, а публикация с обвинением - исчезла. На следующий день Евгений Мецгер временно сложил полномочия на время внутреннего расследования.

Впоследствии ему, и еще двум чиновникам, причастным к нападению, были вручены подозрения.

7 октября журналисты "Схем" обнародовали расследование государственного Укрэксимбанка, в помещении которого на днях напали на съемочную группу. Также журналисты показали вопрос, через которые в них забрали камеры и пытались удалить интервью.

В "Укрэксимбанке" рассказали и свою позицию относительно выданного в апреле 2021 года кредита в сумме 60 млн долл на покупку ТРЦ Sky Mall, о котором спрашивали журналисты "Схем" во время интервью.

11 октября суд отправил отстраненного председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и директора департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимира Пикалова под ночной домашний арест по делу о препятствовании работе журналистов программы "Схемы".

Экономичская правда