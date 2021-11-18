Новости 18 ноября: отставка главы Фонда госимущества, остановка импорта электроэнергии из Беларуси

О Сенниченко. Дмитрий Сенниченко официально заявил, что уходит с должности главы Фонда государственного имущества.

О Grammarly. Украинская компания Grammarly привлекла раунд финансирования в 200 млн долларов, в результате чего капитализация выросла до 13 млрд долларов.

Об электроэнергии. 18 ноября Украина перестала импортировать электроэнергию из Беларуси.

О штрафе ДТЭК. Нацкомиссия по энергетике решила наложить на "ДТЭК Схидэнерго" Рината Ахметова максимальный штраф в 1,7 млн грн.

О "тысяче от Зеленского". Государственный ПриватБанк предупреждает о появлении новой схемы массового фишинга личных данных под предлогом выплат за вакцинацию от COVID-19.

О Жеваго. Высокий суд Англии отказал в подаче апелляции ФГВ на решение по делу "Финансы и кредит" Константина Жеваго, Фонд планирует дальше судиться в Украине.

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Хороший, плохой, злой. Почему Сенниченко уходит из Фонда госимущества и кто его может заменить

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