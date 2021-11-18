Официально: Сенниченко уходит с должности главы Фонда госимущества

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Дмитрий Сенниченко официально заявил, что уходит с должности главы Фонда государственного имущества.

Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Сенниченко подал заявление об уходе с должности по собственному желанию.

По данным ЭП, одной из причин стала приватизация "Большевика" в Киеве, прошедшая по меньшей цене, чем ожидалось. Кроме того, на торги пришли только 3 участника.

Сам Сенниченко такой тезис отклонил и заявил, что отставка является его личным решением. Он пояснил, что выполнил все свои планы на два года в Фонде, а потому "пора двигаться дальше".

ЭП рассказывала, что ряд компаний сговорились, чтобы выгодно получить участок недалеко от центра столицы. В настоящее время эти данные проверяет Антимонопольный комитет.

За отставку нужно проголосовать в Верховной Раде. Сенниченко отметил, что заявление уже зарегистрировал, но когда ожидать рассмотрения в зале – не знает.

Читайте больше о приватизации ПКМЗ в статье Александра Колесниченко и Даны Гордийчук: Приватизация за семь минут. Как Хмельницкий и Черновецкий "разыграли" "Большевик"

Напомним:

27 октября АО "Первый киевский машиностроительный завод" продали на аукционе за 1,429 млрд грн – его владельцем станет связанная с группой UFuture Василия Хмельницкого компания.

Антимонопольный комитет по собственной инициативе проверит соблюдение конкуренции во время аукциона по продаже киевского "Большевика".

АМКУ оставил без рассмотрения заявление на покупку "Большевика" связанного с группой UFuture Василия Хмельницкого ООО "Дженерал Коммерс".

Экономическая правда