Рыночная стоимость украинского Grammarly достигла 13 миллиардов долларов

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Украинская компания Grammarly привлекла раунд финансирования в 200 млн долларов, в результате чего капитализация выросла до 13 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters, блог Grammarly.

Grammarly – частная компания, и в последний раунд в 2019 году ее оценка составляла 1 млрд долларов. Два года спустя стоимость выросла в 13 раз. Финансирование в 200 млн долларов является самым большим раундом в истории компании.

Среди тех, кто инвестировал в компанию в 2021 году – инвестиционные компании Baillie Gifford и BlackRock Inc.

В дальнейшем Grammarly планирует увеличивать привлечение благодаря партнерским программам с другими компаниями, например Samsung. Также стартап будет инвестировать в версию разработчиков, которая позволяет встроить сервисы Grammarly в собственные приложения.

We’re thrilled to announce over $200 million in funding to further empower people to reach their goals through effective communication.



Find out more—and what’s next for Grammarly—from our CEO, @Brad_Hoover. https://t.co/QTba1IdieM — Grammarly (@Grammarly) November 18, 2021

Услугами компании пользуются Zoom, Cisco Systems, Dell Technologies и другие.

О Grammarly. Стартап Grammarly в 2009 году создали трое киевлян: Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер. Сначала Шевченко и Литвин хотели разработать онлайн-сервис, который проверял бы произведения и рефераты студентов на плагиат. Сейчас это онлайн сервис проверки грамматики, основанный на технологиях искусственного интеллекта.

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Напоминаем:

В октябре 2019 года Grammarly был оценен более 1 млрд дол.

Это произошло после того, как он привлек 90 млн долл. инвестиций. При этом Grammarly уже получал инвестиции на 110 млн долл. в 2017 году.

Экономическая правда