Рыночная стоимость украинского Grammarly достигла 13 миллиардов долларов

Украинская компания Grammarly привлекла раунд финансирования в 200 млн долларов, в результате чего капитализация выросла до 13 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters, блог Grammarly.

Grammarly – частная компания, и в последний раунд в 2019 году ее оценка составляла 1 млрд долларов. Два года спустя стоимость выросла в 13 раз. Финансирование в 200 млн долларов является самым большим раундом в истории компании.

Среди тех, кто инвестировал в компанию в 2021 году – инвестиционные компании Baillie Gifford и BlackRock Inc.

В дальнейшем Grammarly планирует увеличивать привлечение благодаря партнерским программам с другими компаниями, например Samsung. Также стартап будет инвестировать в версию разработчиков, которая позволяет встроить сервисы Grammarly в собственные приложения.

