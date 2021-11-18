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Рыночная стоимость украинского Grammarly достигла 13 миллиардов долларов

Четверг, 18 ноября 2021, 09:00
 
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Украинская компания Grammarly привлекла раунд финансирования в 200 млн долларов, в результате чего капитализация выросла до 13 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters, блог Grammarly.

Grammarly – частная компания, и в последний раунд в 2019 году ее оценка составляла 1 млрд долларов. Два года спустя стоимость выросла в 13 раз. Финансирование в 200 млн долларов является самым большим раундом в истории компании.

Среди тех, кто инвестировал в компанию в 2021 году – инвестиционные компании Baillie Gifford и BlackRock Inc.

В дальнейшем Grammarly планирует увеличивать привлечение благодаря партнерским программам с другими компаниями, например Samsung. Также стартап будет инвестировать в версию разработчиков, которая позволяет встроить сервисы Grammarly в собственные приложения.

Услугами компании пользуются Zoom, Cisco Systems, Dell Technologies и другие.

О Grammarly. Стартап Grammarly в 2009 году создали трое киевлян: Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер. Сначала Шевченко и Литвин хотели разработать онлайн-сервис, который проверял бы произведения и рефераты студентов на плагиат. Сейчас это онлайн сервис проверки грамматики, основанный на технологиях искусственного интеллекта.

Читайте больше: Миллиард долларов за стартап из Киева: как Grammarly стал "единорогом" и почему он не продается

Напоминаем:

В октябре 2019 года Grammarly был оценен более 1 млрд дол.

Это произошло после того, как он привлек 90 млн долл. инвестиций. При этом Grammarly уже получал инвестиции на 110 млн долл. в 2017 году. 

Экономическая правда

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