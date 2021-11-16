Новости 16 ноября: стоимость проезда в транспорте Киева вырастет до 20 гривень, цены на газ снова повышаются

О проезде. Тариф на проезд в коммунальном транспорте столицы с 1 января вырастет с 8 грн до 20 грн за одну поездку.

О долгах перед "зелеными". "Гарантированный Покупатель" выплатил 16,3 млрд грн долгов перед зеленой генерацией, однако еще 3 млрд грн не получил ДТЭК Рината Ахметова.

О газе. Цены на газ превысили тысячу долларов за тысячу кубов на фоне новостей о приостановке процесса сертификации российского Северного потока-2.

О Маске и Сандерсе. Состояние самого богатого человека мира - основателя Tesla Илона Маска - сократилось на 4,7 млрд долл на фоне падения цены на акции и спора Маска с сенатором Берни Сандерсом по налогам.

Об экономике. В Bank of America ухудшили прогноз роста экономики Украины в 2021 году с 4,5% до 3%, что может повлечь за собой невыплату по ВВП-варантам в 2023 году и увеличивает вероятность выкупа купонов Минфином.

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