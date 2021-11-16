Пауза в сертификации Северного потока – 2: газ снова за тысячу долларов

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Цены на газ превысили тысячу долларов за тысячу кубов на фоне новостей о приостановке процесса сертификации российского Северного потока-2.

Об этом известно из данных ICE.

К 14 часам по Киеву цены на газ на главном хабе Европы TTF в Нидерландах выросли до 1051 доллара за тысячу кубов, или 87,9 евро за МВт-час. Котировки декабрьского контракта выросли на 9,9% в сутки.

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Такой рост обусловлен тем, что федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".

Пока не ясно, на какое время приостановлен процесс сертификации, который должен был закончиться около мая. Это способствует появлению боязни на рынке, что РФ снова будет искусственно сокращать запасы газа в хранилищах Европы.

Ранее Bloomberg уже писал, что Россия сигнализирует Европе, что не будет предлагать увеличение поставок газа без одобрения запуска газопровода "Северный поток-2".

Напоминаем:

Российский "Газпром" не забронировал дополнительных мощностей для транзита газа через Украину и не бронировал транзитную мощность газопровода "Ямал-Европа" на декабрь - на фоне этого цены на газ в Европе выросли.

Несмотря на заявления о наполнении "Газпромом" подземных газовых в Европе, их объемы сокращаются.

Ранее "Газпром" увеличил заявку на транзит через Украину в законтрактованные объемы, на фоне поставок в Европу цены упали до 800 долларов за тысячу кубов.

В четверг, 28 октября, президент России Владимир Путин дал распоряжение главе Газпрома Алексею Миллеру увеличить с ноября закачку газа в подземные хранилища компании в Европе.

В результате таких действий газ на главном европейском хабе TTF взлетел 6 октября на 40% и установил новый рекорд почти в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Экономическая правда