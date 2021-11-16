Цены за проезд в Киеве увеличат до 20 гривень

київпастранс

Тариф на проезд в коммунальном транспорте столицы вырастет с 8 грн до 20 грн, для владельцев карты киевлянина он будет стоить 12 грн.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Причиной роста тарифа является значительный рост стоимости составляющих тарифа и, соответственно, экономически обоснованного тарифа.

Так, с момента последнего повышения в 2018 году инфляция составила 30,6%, выросла также минимальная и средняя зарплата на 75% и 54% соответственно. Также подорожали энергоносители: электроэнергия на 84% и дизельное топливо на 22,5%.

Местные власти объясняют, что повышение необходимо для замедления оттока кадров, повышения зарплат и технического обслуживания и ремонта подвижного состава.

Как отметили в "Киевпасстрансе", экономически обоснованный тариф в наземном транспорте составляет 22,30 грн. А по расчетам киевского метро – 22 грн.

По его словам, одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) обойдется в 20 грн в случае приобретения разового билета.

Через электронный билет стоимость поездки составит от 15 до 20 грн: 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн – при покупке 1-9 поездок. Месячные проездные со скидками останутся: одна поездка будет стоить от 14,20 грн до 14,50 грн в зависимости от типа проездного. Также остаются проездные билеты на 24 часа, 48 и 72 часа.

Также сохраняются льготы для социально уязвимых категорий населения. Поворозник напомнил, что киевляне имеют возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться коммунальным транспортом по старым ценам.

Установить новые тарифы планируется с 01.01.2022 года. По процедуре повышения тарифов сегодня начнутся общественные обсуждения в формате электронных консультаций, которые продлятся 15 дней.

Напоминаем:

В Киеве плата за проезд в коммунальном общественном транспорте вырастет из-за цен на энергоносители.

Экономическая правда