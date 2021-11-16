BofA ухудшил прогноз роста экономики Украины в этом году с 4,5% до 3%

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В Bank of America ухудшили прогноз роста экономики Украины в 2021 году с 4,5% до 3%, что может повлечь за собой невыплату по ВВП-варантам в 2023 году и увеличивает вероятность выкупа купонов Минфином.

Об этом говорится в обзоре BofA Global Research, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы снижаем наш прогноз роста реального ВВП до 3% в этом году и отмечаем дальнейшие риски снижения даже при таком консервативном прогнозе", – подчеркивают аналитики.

Согласно материалам BofA, если рост реального ВВП не превысит 3% в 2021 году, выплаты по ВВП-варрантам не состоятся второй год подряд, что само по себе может снизить рыночный аппетит к инструменту.

В то же время аналитики добавляют, что пересмотр прогноза роста окажет лишь незначительное негативное влияние на оценку справедливой стоимости, которая составляет около 95-100 б.п., а ожидаемый более сильный рост в 2022 году позволит это несколько компенсировать.

"Однако мы также отмечаем, что при рыночной стоимости инструмента ниже номинальной вероятность выкупа может начать увеличиваться", – резюмирует BofA.

Аналитики добавляют, что, учитывая резкое замедление роста экономики в 3 квартале до 2,4% по предварительным данным Госстата, реальный ВВП по итогам января-сентября составит около 2% в годовом исчислении.

"Ежемесячные данные с июля отметили широкомасштабное замедление всех основных показателей внутреннего спроса: розничных продаж, строительства, промышленного производства и других", - говорится в обзоре.

"Мы отмечаем, что украинская экономика все еще может получить импульс от рекордного урожая в этом году, что может означать более сильный рост в четвертом квартале 2021 года.

Однако высокая волатильность базовой статистики компонентов ВВП, а также ограничения по пандемии могут создать дополнительные риски замедления роста в октябре-декабре", - утверждают аналитики.

При этом более низкий рост экономики в 2021 году обусловит "несколько более сильный рост в 2022 году".

Впрочем, основными препятствиями на пути к восстановлению в следующем году является замедление темпов роста китайской экономики и возможны высокие затраты на электроэнергию, добавляет BofA.

Больше о том, как работают государственные варранты, сколько они могут стоить экономике и как правительство собирается избежать долгового кризиса читайте в статье ЭП: Украина впервые заплатила за рост экономики. Что такое ВВП-варранты Яресько и сколько они будут стоить стране?

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Напомним:

По правилам варрантов, Украина не платит кредиторам, если экономика растет медленнее, чем 3%. При росте ВВП от 3% до 4% в год кредиторы могут рассчитывать на 15% этого одного процента роста.

Европейский банк реконструкции и развития сохранил свой прогноз роста экономики Украины на 2021 год на уровне 3,5%, а также прогнозирует такой же темп роста ВВП в 2022 году.

В своем июньском прогнозе ЕБРР также ожидал роста экономики Украины в 2021-2022 годах на уровне 3,5%.

В то же время, Национальный банк Украины ухудшил свой прогноз роста экономики с 3,8%, как ожидалось летом этого года до 3,1%.

Во втором квартале 2021 г. ВВП Украины вырос на 5,4% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

В ІІІ квартале 2021 года реальный внутренний валовой продукт (ВВП) Украины замедлил рост 2,4% в годовом исчислении.