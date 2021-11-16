Состояние Маска сократилось на фоне падения цены акций Tesla и спора с Сандерсом

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Состояние самого богатого человека мира - основателя Tesla Илона Маска - сократилось на 4,7 млрд долл на фоне падения цены на акции и спора Маска с сенатором Берни Сандерсом по налогам.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что 15 ноября акции Tesla подешевели почти на 2% – до 1013,9 долл за акцию.

При этом капитализация компании с начала продажи акций Маском уменьшилась на 207 млрд дол.

По данным рейтинга богачей Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени, 15 ноября состояние Маска уменьшилось на 4,7 млрд дол. На 16 ноября его состояние оценивается в 266,9 млрд дол.

Сообщается также, что падению акций предшествовал спор в Twitter в воскресенье между Маском и сенатором Берни Сандерсом.

Сандерс, в частности, написал, что следует требовать, чтобы "чрезвычайно богатые" платили "свою справедливую долю" налогов.

Маск ответил ему: "Я постоянно забываю, что ты все еще жив".

Один из пользователей написал: "Берни - это тип парня, который приходит на обед без посуды, а с контейнерами Tupperware, чтобы забрать еду домой".

Маск ответил: "Берни берет, а не творит". Миллиардер также написал: "Хочешь, Берни, я продам больше акций? Просто скажи слово...".

Гендиректор исследовательской компании по акциям Kalkine Group Кунал Сони сказал Reuters, что твиты Маска, которые высмеивают американского политика, могут "усилить давление на акции в ближайшие недели", которое началось после продажи Маском акций по итогам опроса в Twitter.

"Выгрузив акции на миллиарды долларов, Маск, скорее всего, получит налоговый счет в размере около 15 млрд долл", - добавил аналитик.

Напомним:

Генеральный директор Tesla Илон Маск продал акций на сумму около 5 миллиардов долларов.

Как пишет WSJ, Маск продал акции по выполнению налоговых обязательств, связанных с реализацией опционов на них.

Акции Tesla на торгах 8 ноября упали после того, как подписчики основателя компании Илона Маска проголосовали за продажу 10% его доли.

Основатель Tesla Илон Маск объявил о дополнительной продаже акций производителя электромобилей на сумму около 687 млн ​​долларов.

СEO Tesla Илон Маск продал акции компании еще на 930 млн долларов для покрытия опциона на акции.

Экономическая правда