ГарПок выплатил миллиардные долги "зеленым" производителям, но не всем

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ГП "Гарантированный Покупатель" 15 ноября выплатило 16,3 млрд грн долгов перед зеленой генерацией, однако еще 3 млрд грн не получил ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом говорится в статье журналиста ЭП Николая Топалова.

Ранее оператор системы передачи "Укрэнерго" выпустил еврооблигации на сумму 825 млн долларов и впоследствии конвертировал их в 19,3 млрд грн для перевода "ГарПока".

Эти средства имеют целевое назначение, а именно – должны быть использованы исключительно для погашения долгов государства перед производителями зеленой электроэнергии.

В понедельник, 15 ноября, 16,3 млрд грн были перечислены на счета "зеленых". По данным ЭП, "Гарантированный покупатель" рассчитался со всеми производителями, кроме ДТЭКа. Долг перед компанией Рината Ахметова составляет около 3,4 млрд. гривен.

В конце концов ДТЭК получит все средства, поскольку они имеют целевое назначение.

Читайте больше в статье: Зеленский против Ахметова: кто выиграл бой за миллиарды производителям "зеленой" электроэнергии

Напоминаем:

Кабинет Министров Украины собрался на внеочередное заседание в субботу 13 ноября и уволил с должности директора государственного предприятия "Гарантированный покупател" Константина Петриковца. И.о. "ГП" стал Вадим Улида.

Экс-глава предприятия считает причиной увольнения отказ выполнять незаконные указания представителей правительства по расчетам производителями электроэнергии из возобновляемых источников. А именно, блокировать выплаты ДТЭКу. По данным ЭП, Петриковец подписал соответствующее платежное поручение.

В министерстве энергетики заявляют о другой причине увольнения – эпизоде продажи в июле электроэнергии по низким ценам трейдерам Игоря Коломойского и Рината Ахметова, что могло нанести ущерб в 600 млн грн.

На ноябрь 2021 года общая сумма долга перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников превышала 25 млрд гривен.

Экономическая правда