Новости 29 октября: 10 компаний готовы покупать электроэнергию у России, НБУ хочет считать курс гривни по-новому
Об импорте электроэнергии. По итогам аукционов на доступ к межгосударственному сечению на ноябрь 10 компаний получили возможность импортировать электроэнергию из России и Беларуси.
О курсе гривни. Нацбанк предлагает для публичного обсуждения предложения по изменениям в Положение об установлении официального курса гривни к иностранным валютам.
О Маске. Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска превысили 300 млрд долл (302 млрд долл) - это абсолютный мировой рекорд.
Об урожае. Благодаря рекордному урожаю зерновых ВВП Украины дополнительно вырастет на 0,8 п.п.
О прибыли банков. Платежеспособные банки, работающие на территории Украины, заработали за январь-сентябрь 51,4 млрд грн – это максимум за 10 лет.
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