Новости 29 октября: 10 компаний готовы покупать электроэнергию у России, НБУ хочет считать курс гривни по-новому

Об импорте электроэнергии. По итогам аукционов на доступ к межгосударственному сечению на ноябрь 10 компаний получили возможность импортировать электроэнергию из России и Беларуси.

О курсе гривни. Нацбанк предлагает для публичного обсуждения предложения по изменениям в Положение об установлении официального курса гривни к иностранным валютам.

О Маске. Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска превысили 300 млрд долл (302 млрд долл) - это абсолютный мировой рекорд.

Об урожае. Благодаря рекордному урожаю зерновых ВВП Украины дополнительно вырастет на 0,8 п.п.

О прибыли банков. Платежеспособные банки, работающие на территории Украины, заработали за январь-сентябрь 51,4 млрд грн – это максимум за 10 лет.

Эксклюзив ЭП

На собственном опыте. Шиномонтаж "даже для девочки"

В преддверии сезона. ЭП провела день на шиномонтаже и узнала, как все это работает изнутри и сколько может стоить собственный бизнес "на колесах".