Состояние Маска превысило 300 миллиардов долларов – Bloomberg

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Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска превысили 300 млрд долл (302 млрд долл) - это абсолютный мировой рекорд.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Отмечается, что с момента последнего обновления рейтинга состояние Маска выросло на 9,79 млрд долл, а с начала года - на 132 млрд долл.

Bloomberg Billionaries Index

Акции Tesla растут на фоне сильной квартальной отчетности о рекордных прибылях и поставках и соглашениях о заказе 100 тысяч электромобилей от Hertz.

В результате, рыночная капитализация превысила 1 трлн.

Акции Tesla 29 октября торгуются по 1 077,27 долл. за штуку (+3,8%).

По данным Bloomberg Billionaries Index, вторым в рейтинге богачей идет основатель Amazon Джефф Безос – 199 млрд дол.

Замыкает топ-3 Бернар Арно (президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy) – 168 млрд дол.

В то же время Forbes в своем рейтинге Forbes Real Time Billionaries оценивает состояние Маска в 283,8 млрд долл, Безоса - в 199,7 млрд долл, Арно и семьи - в 186,8 млрд долл.

Напомним:

Ранее акции Tesla выросли до 1045 долларов и подняли капитализацию компании до 1 триллиона долларов, таких компаний в мире шесть.

Компания стала первым автопроизводителем, преодолевшим отметку в триллион долларов и присоединившись к "элитному клубу" технологических и нефтяных компаний. Возглавляет этот список Apple с отметкой в ​​$2,5 трлн и Microsoft с капитализацией в $2,3 трлн.

Экономическая правда