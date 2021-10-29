В НБУ предлагают изменить расчет официального курса гривни
Нацбанк предлагает для публичного обсуждения предложения по изменениям в Положение об установлении официального курса гривни к иностранным валютам.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Национальный банк также предлагает изменения в расчете справочного значения курса к доллару США и учетной цене банковских металлов.
Изменения, в частности, предполагают корректировку подходов к отсечению сделок с экстремальными параметрами.
В частности, предлагается отказаться от отсечения сделок, объем которых более чем на два стандартных отклонения отклоняется от среднеарифметического объема ряда сделок с целью уменьшения потерь данных при расчете официального/справочного курса гривни к доллару США.
"Вместо этого ввести подход, согласно которому в расчет официального/справочного курса гривни берутся соглашения с самым релевантным объемом для украинского межбанковского рынка, а именно от 0,1 до 5 млн дол США", - объяснили в НБУ.
При этом параметры наиболее релевантного объема сделок в будущем могут быть пересмотрены в случае возникновения соответствующих изменений на валютном рынке, добавляют в НБУ.
Также предлагается изымать на первом этапе отсечения из расчета сделки, отличающиеся на 2% медианы курса первоначального ряда сделок, а не от среднеарифметического значения курса первоначального ряда сделок.
Кроме того, предлагают изменение времени сбора данных для вычисления официального курса гривни к иностранным валютам и изменение времени его обнародования.
"Предлагается изменить время сбора данных для вычисления официального курса гривни к иностранным валютам (как по сделкам грн/долл США, так и по индикаторам BFIX) с 15.30 на 15.00 по киевскому времени.
В таких условиях официальный курс гривни к иностранным валютам будет обнародоваться до 15.30 (сейчас – до 16.00) по киевскому времени", - добавляют в НБУ.
Также предложенные изменения касаются определения механизма расчета справочного значения курса гривни к доллару США в особых условиях.
Так, предлагается определять порядок расчета справочного курса гривни к доллару США при особых условиях аналогичным способом к существующему механизму расчета официального курса гривни к доллару США при особых условиях и установить время контроля доступного количества сделок – 11.30 по киевскому времени.
"На сегодняшний день такой механизм определен только для расчета официального курса гривни к доллару США, в то же время для справочного значения курса гривни к доллару США он не определен", - резюмировали в НБУ.
Замечания и предложения к предложенным изменениям принимает НБУ до 28 ноября 2021 года.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua