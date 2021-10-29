В НБУ предлагают изменить расчет официального курса гривни

нбу

Нацбанк предлагает для публичного обсуждения предложения по изменениям в Положение об установлении официального курса гривни к иностранным валютам.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк также предлагает изменения в расчете справочного значения курса к доллару США и учетной цене банковских металлов.

Изменения, в частности, предполагают корректировку подходов к отсечению сделок с экстремальными параметрами.

В частности, предлагается отказаться от отсечения сделок, объем которых более чем на два стандартных отклонения отклоняется от среднеарифметического объема ряда сделок с целью уменьшения потерь данных при расчете официального/справочного курса гривни к доллару США.

"Вместо этого ввести подход, согласно которому в расчет официального/справочного курса гривни берутся соглашения с самым релевантным объемом для украинского межбанковского рынка, а именно от 0,1 до 5 млн дол США", - объяснили в НБУ.

При этом параметры наиболее релевантного объема сделок в будущем могут быть пересмотрены в случае возникновения соответствующих изменений на валютном рынке, добавляют в НБУ.

Также предлагается изымать на первом этапе отсечения из расчета сделки, отличающиеся на 2% медианы курса первоначального ряда сделок, а не от среднеарифметического значения курса первоначального ряда сделок.

Кроме того, предлагают изменение времени сбора данных для вычисления официального курса гривни к иностранным валютам и изменение времени его обнародования.

"Предлагается изменить время сбора данных для вычисления официального курса гривни к иностранным валютам (как по сделкам грн/долл США, так и по индикаторам BFIX) с 15.30 на 15.00 по киевскому времени.

В таких условиях официальный курс гривни к иностранным валютам будет обнародоваться до 15.30 (сейчас – до 16.00) по киевскому времени", - добавляют в НБУ.

Также предложенные изменения касаются определения механизма расчета справочного значения курса гривни к доллару США в особых условиях.

Так, предлагается определять порядок расчета справочного курса гривни к доллару США при особых условиях аналогичным способом к существующему механизму расчета официального курса гривни к доллару США при особых условиях и установить время контроля доступного количества сделок – 11.30 по киевскому времени.

"На сегодняшний день такой механизм определен только для расчета официального курса гривни к доллару США, в то же время для справочного значения курса гривни к доллару США он не определен", - резюмировали в НБУ.

Замечания и предложения к предложенным изменениям принимает НБУ до 28 ноября 2021 года.

Экономическая правда